Otroci ne bodo več zaprti z odraslimi

Kadrovska stiska



Desetletje opozarjanj



840 tisočakov – naložba v duševno zdravje mladih

Ljubljana – Mladi s težavami v duševnem zdravju ne bodo več hospitalizirani na zaprtih oddelkih za odrasle, pač pa v novi enoti za intenzivno in otroško adolescentno psihiatrijo, ki jo bodo odprli danes. Varuhinja človekovih pravicsi bo torej tik pred koncem mandata oddahnila glede te problematike.Varuhinja človekovih pravic je konec januarja na odgovorne naslovila zadnji poziv za odprtje omenjene enote. Ocenila je, da so potekli vsi razumni roki za začetek izvajanja nujno potrebne dejavnosti. Vodstvi ministrstva za zdravje in ljubljanske psihiatrične klinike je opozorila, da kršita pravice otrok, ker ne omogočita delovanja enote, ki je imela financiranje programa zagotovljeno že za leto 2017., direktor psihiatrične bolnišnice, je za Soboto prilogo glede zamude povedal, da so v zvezi s tem projektom svoj del dogovora že davno izpolnili. Avgusta 2017 so na svoje stroške obnovili stavbo na Grablovičevi ulici 44 a v Ljubljani (za Očesno kliniko), opravili razpise in februarja 2018 zaposlili celotni kader, razen pedopsihiatrov, ki se niso odzvali na noben razpis. Ob pomanjkanju pedopsihiatrov za dežurstva pa se jim je zdaj končno uspelo dogovoriti za rešitev, ki bo omogočila današnje odprtje enote. V prehodnem obdobju bodo namreč v pripravljenosti lahko tudi tisti psihiatri, ki so vešči obravnave akutnih stanj. V delo bo vključenih pet pedopsihiatrov, sedem medicinskih sester in tri diplomirane medicinske sestre, enoto bo vodila, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije.Nussdorferjeva z veseljem pozdravlja težko dočakano odprtje varovanega oddelka: »Kljub pričakovanju je presenečenje, ker se je zgodilo tik pred koncem mojega mandata.«Varuh človekovih pravic je že desetletje opozarjal na neprimerno hospitalizacijo otrok, ki imajo težave v duševnem zdravju in so nameščeni v bolnišnicah skupaj z odraslimi. Zdaj bodo bivali na oddelku z osmimi posteljami, ki je v pritličju poslopja. V prvem nadstropju bo imela prostore enota za adolescentno psihiatrijo, kjer zdravijo mladostnike v srednješolskem obdobju. Na zdravljenje na novi varovani oddelek bodo lahko napotili tudi otroke z duševnimi motnjami do 15. leta starosti, ki jih sicer obravnavajo na Pediatrični kliniki. Kadar zaradi agresivnega vedenja ali kakšne druge motnje tam ne morejo zagotoviti varne obravnave otroka, potrebuje ta hospitalizacijo na varovanem oddelku. Takih otrok je od pet do deset na leto, ki pa so jih do zdaj napotovali na zaprte oddelke za odraslo psihiatrijo.Odprtje enote – investicija je vredna 840.000 evrov – bo po besedah varuhinje človekovih pravic pomembno prispevalo k izboljšanju položaja na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov: »Povečala se bo možnost dostopa do pedopsihiatričnih storitev, saj so mnogi, ki so potrebovali ali še potrebujejo ambulantno pedopsihiatrično obravnavo, to prejeli v predolgih intervalih ali celo ostajali brez nje.«Varuhinja je še opozorila, da otrokom in mladostnikom, ki so še posebej ranljiva skupina in potrebni posebnega varstva in pomoči, duševne težave zelo poslabšajo kakovost življenja in ob neustrezni pomoči močno onemogočajo njihov razvoj. »Nujno je, da so otroci in mladostniki obravnavani na sebi primeren strokoven način in s pristopi, ki so namenjeni njim,« je dan pred odprtjem povedala Nussdorferjeva.