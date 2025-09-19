  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Otrokom v zadnjem triletju najmanj dodatne strokovne pomoči

    Stroka opozarja, da je predlog novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami preveč nedorečen. Učno pomoč bi izvajali v razširjenem programu.
    Ministrstvo predlaga, da bi bila učna pomoč del tako imenovanega kontinuuma podpore in pomoči, kamor se učenec vključi brez odločbe o usmeritvi. Otrokom bi tako pomagali takoj in ne bi čakali na odločbo o usmeritvi. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Ministrstvo predlaga, da bi bila učna pomoč del tako imenovanega kontinuuma podpore in pomoči, kamor se učenec vključi brez odločbe o usmeritvi. Otrokom bi tako pomagali takoj in ne bi čakali na odločbo o usmeritvi. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Špela Kuralt
    19. 9. 2025 | 05:00
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Delež otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah narašča. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo v šolskem letu 2015/2016 otrok z odločbo o usmeritvi 10.091 ali 5,9 odstotka vseh, v minulem šolskem letu jih je bilo 16.220 ali 8,4 odstotka celotne populacije. Stroka že več let opozarja, da so spremembe zakonodaje nujne, a predlog novele zakona je po mnenju ravnateljev in Sviza preveč nedorečen.

    Med drugim ministrstvo predlaga, da bi bila učna pomoč del tako imenovanega kontinuuma podpore in pomoči, kamor se učenec vključi brez odločbe o usmeritvi. Kot v utemeljitvi piše ministrstvo, bi s tem lahko otrokom, ki potrebujejo pomoč, pomagali takoj in ne bi čakali na odločbo o usmeritvi. Učno pomoč bi izvajali učitelji šole v razširjenem programu (RAP).

    Ministrstvo predlaga tudi, da bi dodatno strokovno pomoč (DSP) odslej izvajali le kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Obseg DSP bi se zmanjševal po triletjih. V prvem triletju bi je otrokom pripadalo največ štiri ure na teden, v drugem tri ure in v tretjem dve uri na teden. Učencev s posebnimi potrebami je sicer v zadnjem triletju precej več kot v prvem, lani je bilo v devetem razredu 12,4 odstotka učencev z odločbo o usmeritvi, v prvem razredu le 2,5 odstotka. Ministrstvo predlaga še, da mora biti vsaj četrtina ur DSP izvedena v oddelku.

    Sorodni članki

    Premium
    Sobotna priloga
    Minister za vzgojo in izobraževanje

    Ni vseeno, kaj učitelj ali učiteljica objavi na instagramu

    Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj: Ne morem se strinjati s tistimi, ki pravijo, da je ocen pri posameznem predmetu preveč. Morda jih je premalo.
    Špela Kuralt 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Od Alje do Žana

    Pred sto leti ni bilo ljudi na »psi-«, pa so ljudje vseeno preživeli

    Skoraj 36 odstotkov mladostnikov od 11 do 17 let redno doživlja vsaj dva psihosomatska simptoma, kot so glavobol ali nespečnost.
    Špela Kuralt 16. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Posebne potrebe

    V šolah za slepe in gluhe več otrok z avtizmom – od kod toliko diagnoz?

    Inkluzija gluhih, naglušnih, slepih in slabovidnih otrok v redne šole je odprla vrata za otroke z avtizmom.
    Špela Kuralt 30. 12. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prevelika moč staršev

    Za prvošolčka je pomembneje, da se zna obleči, kot da že zna angleško

    Otroci s posebnimi potrebami: Zaposleni ugotavljajo, da so nekateri povsem nepripravljeni na šolo.
    Špela Kuralt 28. 12. 2024 | 09:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Otroci s posebnimi potrebami

    Ko bodo odločbo, ki bi jo krvavo potrebovali, dobili, bo šolskega leta konec

    Čakanje na odločbo otrokove težave samo še poglobi. Od vloge do odločbe o usmeritvi mine povprečno skoraj pol leta, nekateri pa nanje čakajo celo leto.
    Špela Kuralt 14. 2. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prostorska in kadrovska stiska

    Vedno več učencev s posebnimi potrebami, prostora zanje ni

    Šole s programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom nimajo otrok več kam dati.
    Špela Kuralt 6. 11. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zloraba zaposlenih

    Serijsko ponarejali in množično oškodovali delavce

    En obtoženec je priznal krivdo za ponarejanje listin in bil obsojen, oškodovani delavci v Mariboru na svoj denar še čakajo.
    Novica Mihajlović 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Manever koalicije, s katerim bo preskočila blokado Primca

    Zakon o digitalizaciji zdravstva vlada spet poslala v državni zbor. Obravnava predvidoma novembra. Bo šlo v tretje rado?
    Barbara Eržen 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Seja vlade

    Druga božičnica bo najbolj razveselila javni sektor

    Predlog povečuje strošek dela, uspešna podjetja se bodo dodatnemu strošku lahko izognila.
    Karel Lipnik 18. 9. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    šolaotroci s posebnimi potrebamiodločbarazširjeni programdodatna strokovna pomočučna pomoč

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Nelegalno kampiranje

    Parkirišča so se spremenila v prenočišča, travniki v avtokampe

    Policija je letos obravnavala 230 kršitev. Lepe lokacije se hitro širijo po medmrežju. Bo pomagala sprememba zakona o javnem redu in miru, če bo sprejet?
    Simona Bandur 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Boj za prevlado na kitajskem avtomobilskem trgu

    Fordu, Volkswagnu in drugim zahodnim proizvajalcem se slabo piše

    Kitajska vlada je spodbujala svoje avtomobilske proizvajalce, nato pa jih potisnila v ospredje svetovne industrije.
    The Economist 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Zaradi posameznih kršiteljev kaznovani vsi vrtičkarji

    S prepovedjo sajenja trajnic bi Mestna občina Ljubljana poenotila pravila za stare vrtičkarje, ki v pogodbah nimajo prepovedi, in nove, ki prepoved imajo.
    Maja Prijatelj Videmšek 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zakaj ljudje podpirajo avtoritarne voditelje

    Pomembno razumeti, da razlogi za podporo avtoritarnim voditeljem niso enoznačni.
    Bojan Bugarič 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Cepljenje proti gripi – reklamiranje ali dostopnost?

    Pri cepivu za gripo ne gre za novo cepivo kot pri covidu, temveč se cepljenje izvaja že rutinsko.
    Alojz Ihan 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Občinski vrtički

    Zaradi posameznih kršiteljev kaznovani vsi vrtičkarji

    S prepovedjo sajenja trajnic bi Mestna občina Ljubljana poenotila pravila za stare vrtičkarje, ki v pogodbah nimajo prepovedi, in nove, ki prepoved imajo.
    Maja Prijatelj Videmšek 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zakaj ljudje podpirajo avtoritarne voditelje

    Pomembno razumeti, da razlogi za podporo avtoritarnim voditeljem niso enoznačni.
    Bojan Bugarič 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Cepljenje proti gripi – reklamiranje ali dostopnost?

    Pri cepivu za gripo ne gre za novo cepivo kot pri covidu, temveč se cepljenje izvaja že rutinsko.
    Alojz Ihan 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vseživljenjski MS Office 2021 za samo 31 EUR in Windows 11 za 13 EUR na Keysoff

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo