Otrokom v zadnjem triletju najmanj dodatne strokovne pomoči

V nadaljevanju preberite:

Delež otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah narašča. Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje je bilo v šolskem letu 2015/2016 otrok z odločbo o usmeritvi 10.091 ali 5,9 odstotka vseh, v minulem šolskem letu jih je bilo 16.220 ali 8,4 odstotka celotne populacije. Stroka že več let opozarja, da so spremembe zakonodaje nujne, a predlog novele zakona je po mnenju ravnateljev in Sviza preveč nedorečen.

Med drugim ministrstvo predlaga, da bi bila učna pomoč del tako imenovanega kontinuuma podpore in pomoči, kamor se učenec vključi brez odločbe o usmeritvi. Kot v utemeljitvi piše ministrstvo, bi s tem lahko otrokom, ki potrebujejo pomoč, pomagali takoj in ne bi čakali na odločbo o usmeritvi. Učno pomoč bi izvajali učitelji šole v razširjenem programu (RAP).

Ministrstvo predlaga tudi, da bi dodatno strokovno pomoč (DSP) odslej izvajali le kot pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Obseg DSP bi se zmanjševal po triletjih. V prvem triletju bi je otrokom pripadalo največ štiri ure na teden, v drugem tri ure in v tretjem dve uri na teden. Učencev s posebnimi potrebami je sicer v zadnjem triletju precej več kot v prvem, lani je bilo v devetem razredu 12,4 odstotka učencev z odločbo o usmeritvi, v prvem razredu le 2,5 odstotka. Ministrstvo predlaga še, da mora biti vsaj četrtina ur DSP izvedena v oddelku.