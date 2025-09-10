Stroški v šoli naraščajo, otroci s posebnimi potrebami na javni prevoz

V nadaljevanju preberite:

Učencem s posebnimi potrebami morajo občine po zakonu o osnovni šoli zagotavljati brezplačen prevoz v šolo. Ponavadi organizirajo poseben prevoz, lahko pa tudi povrnejo stroške prevoza staršem ali otroke usmerijo na javni prevoz. Prav za to možnost so se zdaj, ko so stroški prevozov enormno narasli, odločili na II. osnovni šoli Žalec. Nekateri se sprašujejo, kako lahko ranljivo skupino otrok pošiljajo na javni prevoz. Na šoli trdijo, da se jim le z nekaterimi starši ni uspelo dogovoriti.

Otroci imajo različne zdravstvene in druge težave. Kaj, če kateri izmed njih doživi na javnem prevozu kakšno stisko? Kaj bo naredil voznik? se sprašuje ena od mater, katere otrok obiskuje II. osnovno šolo Žalec.