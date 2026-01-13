Manjši, pomembni popravki, a nujna bi bila celovita prenova

Odbor za izobraževanje bo jutri obravnaval predlog sprememb zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Najbolj spornih sprememb, denimo zmanjšanja števila ur dodatne strokovne pomoči (DSP), ni več v predlogu, pomembna sprememba pa bo ukinitev ločevanja na stalnega in začasnega spremljevalca. Kot razlaga predstavnica združenja ravnateljev, so predlagane spremembe večinoma dobre, a so bolj kozmetični popravki, sistem dela z otroki s posebnimi potrebami pa bi morali po njenem celovito prenoviti.