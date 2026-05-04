Trinajstletnik s pametnim telefonom je že naletel na pornografijo

Policija preiskuje več primerov delovanja kriminalnih združb, ki prek precej popularnih spletnih igric in družbenih omrežij nagovarjajo otroke k pošiljanju intimnih fotografij, pa tudi k samopoškodovanju ali poškodovanju drugih. Da bi te otroke, tako žrtve kot mladoletne domnevne storilce, prepoznali in pravočasno zaščitili, je policija za svetovalne delavce pripravila več predavanj. Tako policija kot tudi psihiatri poudarjajo, da je najboljša preventiva dober odnos z otrokom.

Statistika je neizprosna. Po podatkih kriminalistov se število kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva ves čas povečuje. Vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto pri upravi kriminalistične policije Robert Tekavec opozarja, da je to kaznivo dejanje, ki je skoraj v celoti povezano s spolnimi zlorabami otrok prek spleta. Leta 2023 je bilo teh kaznivih dejanj v Sloveniji 194, leta 2024 kar 247, lani 204, letos pa do konca marca 92, kar pomeni, da bo tudi letos število zelo visoko.