Otroci težko predvidijo nevarne situacije

Ljubljana – Zdaj, ko bodo v šolske klopi znova sedli učenke in učenci, je bilo precej govora o njihovi varnosti, a iz drugih razlogov, kot smo jih bili vajeni v prejšnjih letih. Prav z osredotočenjem na novi koronavirus in vse preventivne ukrepe, ki sledijo, se lahko zanemari nekaj ključnega – prometna varnost.



Konec brezskrbnih počitniških dni bo prekinil jutrišnji 1. september, ko bo v osnovnošolske klopi sedlo skoraj 191.000 otrok, od tega jih bo 21.366 prag šole prestopilo prvič. Ravno otroci so zaradi več okoliščin najranljivejši udeleženci v prometu, zato je zelo upravičeno ponovno opozorilo voznikom, naj bodo izjemno previdni.



S koncem počitniških dni se za nekatere ceste izteka prometno najbolj obremenjen del leta. Z avtocest in turističnih območij se bo promet znova usmeril nazaj na regionalne in lokalne ceste, na katerih bo spet veliko otrok.



Prehod iz vrtca v osnovno šolo ni le pomemben mejnik za otroke in njihove starše, ampak pomeni tudi intenzivnejšo pripravo na samostojno udeležbo v prometu. In prav od prvih korakov je precej odvisno, kakšne udeležence v prometu bomo vzgojili. V vrtcu se otroci sicer že naučijo nekaj osnov, vendar jih zaradi mladosti težko razumejo in predelajo. Zato jih morajo zlasti starši čim bolje pripraviti na nevarnosti sodobnega prometa.

Otroka je treba ves čas usmerjati

Tako ne bo narobe, če se otroka še pred vstopom v osnovno šolo vodi po poti, ki gre od doma do šolskega praga, čeprav jih morajo vsaj na začetku do šole pospremiti starši oziroma morajo tja priti v spremstvu odraslih. Predvsem se je treba z otrokom o prometu stalno pogovarjati, vsekakor pa jim biti za zgled, kar je bržkone najboljša šola.



Zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh je ena ključnih nalog policije, ki bo skupaj z mestnimi in občinskimi redarji, predstavniki nevladnih organizacij in drugimi prostovoljci skrbela za varno pot v šolo in domov. A omenjeni so le delček v zapletenem mozaiku prometne varnosti, predvsem vozniki motornih vozil si morajo prizadevati (ne le v prvih šolskih dneh, ampak vse dni v letu), da prilagodijo hitrost, pozorno spremljajo promet, predvsem pa naj bodo pozorni ob šolskih poteh, saj so otroci zaradi razigranosti in neprevidnosti zelo nepredvidljivi udeleženci v prometu. Prav opazovanje in predvidevanje drugih na in ob cesti sta izjemno pomembni, da se ne zgodi nesreča.

Radovednost pred razumom

Na Agenciji za varnost prometa (AVP) poudarjajo, da so otroci, še posebej najmlajši, v prometu slabše vidni, prav tako težko predvidijo nevarne situacije. Vozila pozneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila.



Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.



Obenem AVP voznike poziva, da so med vožnjo vsi potniki v vozilu pripeti in da ne uporabljajo mobilnega telefona. Letošnja akcija je neposredna in konkretna, z jasnim ciljem: voznike želi aktivno ozaveščati o prvem šolskem dnevu in vračanju otrok v promet, predvsem pa nemudoma vplivati na vedenje voznikov ter s takojšnjim ukrepanjem prispevati k varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej najmlajših.

Ozaveščali bodo voznike Na prvi šolski dan bodo predstavniki AVP v jutranji prometni konici na nekaterih večjih križiščih v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu in Kopru izvajali terensko akcijo, s katero želijo povečati stopnjo zavedanja voznikov in preostalih udeležencev v prometu, da se na naše ceste znova vračajo številni šolarji. Sporočilo, ki ga želijo posredovati voznikom, je, da začetek šole pomeni več otrok na cesti, zato morajo biti še bolj pazljivi in pozorni.



Kako strožji nadzor, preventivne akcije, ozaveščanje voznikov, izkoriščanje sodobne tehnologije in konec koncev predvsem miselnost vseh udeležencev v prometu lahko doprinesejo k večji varnosti, pove že podatek, da smo pred leti vsako leto na cestah izgubili za cel razred otrok, danes pa je statistika neprimerljivo boljša. A je prav vsaka žrtev odveč, če se jo z upoštevanjem pravil in previdnostjo lahko prepreči.