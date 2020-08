Otroci v karanteni, starši pa tedne doma za pol plače

Nižje plačilo ali sploh nič

Če bo odrejena karantena za učitelje, ki poučujejo več različnih razredov, se utegne zaplesti pri organizaciji dela v šolah, opozarjajo na SVIZ: »Drugi oddelki, kjer poučujejo isti učitelji, bi torej ostali brez učitelja. Zagotavljanje normalnega pouka bo mogoče le z izrazito povečanimi obremenitvami tistih zaposlenih, ki niso v karanteni, ali pa bo velik del pouka v oddelkih, kjer okužbe ni, odpadel.« FOTO: Matej Družnik/Delo

Covid oddelki?

Ljubljana – O problemu varstva otrok, ki jim je odrejena karantena, so delodajalci govorili že v času epidemije. Spet opozarjajo, da bo morebitno večje število odsotnosti zaposlenih zaradi varstva otrok v karanteni velika grožnja za gospodarstvo. V šolskem sindikatu (Sviz) pa poudarjajo, da bo težko organizirati delo, če bodo v karanteni pristali učitelji, ki poučujejo več različnih razredov.Praksa zadnjih tednov, ko so vsem otrokom, ki so bili v posamezni vrtčevski skupini v stiku z okuženo osebo, odredili karanteno, se bo najverjetneje nadaljevala, pojasnjujejo na NIJZ: »Za zdaj je to ustaljen postopek, ki bo verjetno potekal tudi jeseni.« Karantenske odločbe izda ministrstvo za zdravje na predlog NIJZ le osebam, o katerih ocenijo, da so bile v tesnem stiku z osebo s potrjeno okužbo s koronavirusom, dodajajo na NIJZ: »Sorojenci, ki niso bili v stiku s to osebo, ne gredo v karanteno, to velja tudi za starše otrok.«Vendarle pa vrtčevski otroci, ki jim je odrejena karantena, ne morejo biti sami doma. Nadomestilo za nego staršem v tem primeru ne pripada, saj je otrok (še) zdrav. Zaposlenemu staršu bi lahko tudi do 100-odstotno nadomestilo plače za čas karantene po četrtem protikriznem interventnem zakonu pripadlo le, če bi bila karantena odrejena zanj. NIJZ predlaga: »Ena najboljših rešitev bi bila, da bi se starši poskusili dogovoriti z delodajalcem za delo na domu, če je to mogoče, za koriščenje ur ali dopusta ali pa si poskušajo najti varstvo za čas odsotnosti.«Dopustov septembra zaposleni verjetno ne bodo imeli več prav veliko, poleg tega je lahko v družini tudi več otrok, ki ne bodo hkrati v karanteni. Dela od doma velikokrat ni mogoče organizirati. V takih primerih na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarjajo na možnost odsotnosti z dela zaradi višje sile: »Če delavec ne more opravljati dela zaradi višje sile, je na podlagi zakona upravičen do odsotnosti, pri nadomestilu pa si delodajalec in delavec tveganje delita, saj je breme nadomestila nižje kot v drugih primerih, in sicer znaša nadomestilo 50 odstotkov plače oziroma najmanj 70 odstotkov minimalne plače.«Še slabše je za samozaposlene, je dejal predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: »Na OZS smo že od začetka opozarjali, da morajo biti samozaposleni v enakopravnem položaju. Zdaj jim ne pripada nikakršno nadomestilo, če gre za višjo silo ali jim je odrejena karantena. Če, denimo, frizerka, ki je samozaposlena, ostane doma z otrokom v karanteni, ne bo dobila ničesar. Septembra pa se v podjetjih lahko zgodi, da jim bo primanjkovalo delovne sile, če bodo delavci ostali s svojimi otroki v karanteni.« Meh je sicer dodal, da je bolje, da so potencialno okuženi delavci doma, kot da okužijo vse druge.Podobno opozarjajo tudi na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS): »V času, ko se delodajalci bojujejo s številnimi težavami poslovanja, so njihovi zaposleni ključni za pravočasno in kakovostno realizacijo naročil. V Sloveniji sta praviloma zaposlena oba starša, zato bo, ob najbolj črnih napovedih, odsotnost staršev zaradi karantene otrok zelo velik problem.« Na GZS imajo predlog: »Morda bi v vrtcih in šolah imeli del prostorov namenjenih takim primerom in bi lahko zagotovili, da otroci, ki so bili v stiku z okuženimi vrstniki, še vedno hodijo v vrtec, vendar se ne mešajo z drugimi in ne povzročajo dodatnega tveganja za širitev okužbe. Dejstvo je, da bi odsotnost zaposlenih v tako velikem obsegu, kot se napoveduje, dodatno ogrozila naše gospodarstvo.«Delo bo težje organizirati tudi v samih vrtcih in šolah. Z ministrstva za izobraževanje odgovarjajo le, da bo treba pri »definiranju ukrepov in priporočil za vrtce in šole upoštevati tudi organizacijski in vsebinski vidik dela zavodov«. Po mnenju Sviza bi utegnili največ težav zaradi karanten imeti v osnovnih šolah na predmetni stopnji in v srednjih šolah, kjer posamezen učitelj uči več razredov: »Drugi oddelki, kjer poučujejo isti učitelji, bi torej ostali brez učitelja. Zagotavljanje normalnega pouka bo mogoče le z izrazito povečanimi obremenitvami tistih zaposlenih, ki niso v karanteni, ali pa bo velik del pouka v oddelkih, kjer okužbe ni, odpadel. Sviz je ministrstvu za izobraževanje že spomladi predlagal, da bi o vrednotenju teh nadomeščanj in tveganjih, ki so s tem povezana, sklenili dogovor, vendar je ministrica naš predlog zavrnila.«