Otroci na izpitih, starši razburjeni: Šola na domu je ogrožena

Čeprav naj bi zakonodajne spremembe, povezane s šolanjem na domu, prinesle nekaj več podatkov o uspehu otrok, ki se tako izobražujejo, še vedno ni znano, ne kako opravljajo izpite ne kako so se odrezali na nacionalnem preverjanju znanja. Kot je opozorila dr. Eva M. Klemenčič s Pedagoškega inštituta, potrebujemo centralni register, ki bo med drugim pokazal, kako je organizirano to izobraževanje, kdo ga izvaja in kako je kvalificiran. Starši pa medtem trdijo, da je izobraževanje na domu ogroženo, slišali smo celo mnenje, da ne obstaja več.

Lani se je na domu šolalo 696 otrok, leto prej 870, sredi pandemije več kot 1600. Koliko se jih bo v prihodnjem letu, bo znano sredi septembra, saj drugi izpitni rok še traja. Kdo preizkusov ne bo opravil, bo moral v redni program osnovne šole.

Katere prednosti in slabosti izobraževanja na domu vidijo starši in katere strokovnjaki?