Obvezna oprema v gozdnem vrtcu: škornji, dežne hlače, pelerina

Otroke vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber boste vsak dan našli v gozdu. Tja se odpravijo po zajtrku in so do kosila v gozdnih igralnicah, ko je bolj toplo, imajo tudi kosilo in počitek pod drevesnimi krošnjami. Po več letih gozdnega vrtca, ki sprejme otroke v vseh vremenskih razmerah, ugotavljajo, da so otroci bolj odporni, pozneje pa uspešnejši v šoli. Trenutno je v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije vključenih 147 zavodov.

»V gozdnem vrtcu se vsi odlično počutimo. Predvsem je zelo dober za otroke, ker tu razvijajo vse spret­nosti, strokovne delavke pa smo zelo umirjene, nismo pod stresom in s tem lahko dajemo energijo naprej otrokom, jih učimo v naravnem okolju z vsemi konkretnimi stvarmi. Otroci uživajo ter gredo iz vrtca pripravljeni na šolo, na šolske klopi,« je povedala Alenka Žagar, vodja vrtca iz Velikega Gabra. Pred desetimi leti so se usmerili v gozdno pedagogiko, pred petimi leti pa so se odločili, da ne bodo več v igralnicah, ampak v gozdu.