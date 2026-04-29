Obvezna oprema v gozdnem vrtcu: škornji, dežne hlače, pelerina

Otroke vrtca Sončnica pri OŠ Veliki Gaber boste vsak dan našli v gozdu. Tja se odpravijo po zajtrku in so do kosila v gozdnih igralnicah, ko je bolj toplo, imajo tudi kosilo in počitek pod drevesnimi krošnjami. Po več letih gozdnega vrtca, ki sprejme otroke v vseh vremenskih razmerah, ugotavljajo, da so otroci bolj odporni, pozneje pa uspešnejši v šoli. Trenutno je v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije vključenih 147 zavodov.
»V gozdnem vrtcu se vsi odlično počutimo. Predvsem je zelo dober za otroke, ker tu razvijajo vse spretnosti, strokovne delavke pa smo zelo umirjene, nismo pod stresom in s tem lahko dajemo energijo naprej otrokom, jih učimo v naravnem okolju z vsemi konkretnimi stvarmi. Otroci uživajo ter gredo iz vrtca pripravljeni na šolo, na šolske klopi,« je povedala Alenka Žagar, vodja vrtca iz Velikega Gabra. Pred desetimi leti so se usmerili v gozdno pedagogiko, pred petimi leti pa so se odločili, da ne bodo več v igralnicah, ampak v gozdu.
