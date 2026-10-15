Otrok tri leta s kovinskim tujkom v hrbtu: šele nato šok na rentgenu

Več let ni vedel, kje je, sledilo je presenetljivo odkritje, ki odmeva v Italiji. Del zavorne ročice kolesa, ki ga je deček uporabljal v starosti desetih let, je izginil ob njegovem padcu s kolesom. Šele tri leta pozneje jo je razkrilo rentgensko slikanje njegove hrbtenice.

Kot navaja Ansa, je kovinski del ročice, dolg pet centimetrov in pol, ostal v dečkovem hrbtu: skozi majhno rano je prodrl v bok in sčasoma dosegel ledveni predel, kjer je prišel v stik z živčno korenino.

Še naprej se je ukvarjal s športom in živel običajno

Za odstranitev je bil potreben zahteven kirurški poseg, ki ga je opravila ortopedska ekipa pediatrične bolnišnice Bambino Gesù v Palidoru. Kot navajajo, se je deček po padcu s kolesom še naprej ukvarjal s športom in živel običajno, brez težav. Pri trinajstih letih pa je začel čutiti bolečino v desni nogi, pozneje še težje opredeljeno nelagodje v obeh spodnjih okončinah.

Približno triurni poseg so opravili skozi majhen rez na hrbtu. »Glavno težavo je predstavljal položaj ročice, ki je zašla v medvretenčno odprtino, prav na mesto, kjer iz hrbtenice izstopa živčna korenina. Živec smo morali postopoma ločiti od tujka in pri tem delati izjemno natančno, da bi ohranili njegovo delovanje,« je pojasnil kirurg Leonardo Oggiano.

Deček je bil kar tri leta brez pomembnejših simptomov in je ves čas običajno opravljal svoje dejavnosti, čeprav je imel tako velik tujek na zelo občutljivem anatomskem mestu.