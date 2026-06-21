Otroka brez čelade in zavor na električnem skiroju trčila v avto

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so včeraj zvečer, tik pred 21.30, v Izoli obravnavali prometno nesrečo s telesnimi poškodbami, v kateri sta bila udeležena 13- in sedemletnik na skiroju. Otroka nista bila dovolj stara za vožnjo z električnim skirojem, vozila sta po površini, po kateri ne bi smela, in sicer brez prižganih luči, delujočih zavor in čelade.

Otroka sta se na električnem skiroju, s katerim se lahko tudi sicer vozi le ena oseba, vozila po ulici Prekomorskih brigad. Brez zaviranja sta zapeljala na prehod za pešce na Drevoredu 1. maja, ko je iz smeri Dantejeve ulice pripeljala 53-letna voznica osebnega avtomobila iz okolice Izole in s prednjim delom vozila trčila v udeleženca na skiroju.

Policisti so staršem otrok ob številnih nepravilnostih zaradi opustitve dolžnega nadzorstva izdali plačilni nalog, so danes sporočili iz PU Koper.