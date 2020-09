FOTO:Otroke bi lahko bolje bralno opismenjevali

Ljubljana – Slovenija je bila v času med letoma 2014 in 2018 delno učinkovita pri razvijanju bralne pismenosti otrok in bi si morala zastaviti ambicioznejše cilje, je ugotovitev računskega sodišča v nedavnem revizijskem poročilu. Ti cilji niso možni brez sistemskih pogojev na ravni države, strokovnega angažmaja in sodelovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov.Računsko sodišče je vzelo pod drobnogled ministrstvo za izobraževanje, ministrstvo za kulturo, zavod za šolstvo in javno agencijo za knjigo v obdobju od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2018 glede učinkovitosti pri razvijanju bralne pismenosti otrok. Ta je temeljna ...