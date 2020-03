Otrokom printa domače naloge in jih dostavlja v poštne nabiralnike

Prevalje – Ko je Ožbej Pori s Prevalj v pogovoru z ženo, zaposleno v vzgoji in izobraževanju, slišal, da imajo učiteljice težave, ker nekateri otroci doma nimajo tiskalnikov, da bi lahko natisnili domače naloge in drugo učno gradivo, je nemudoma ponudil pomoč. Učno gradivo je pripravljen brezplačno natisniti in dostaviti v domače poštne nabiralnike.



Vsi, ki pomoč potrebujejo, naj mu pošljejo gradivo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . »Ponudba velja za otroke na območju občine Prevalj, pripravljen pa sem jo nuditi tudi na območju sosednje občine Ravne na Koroškem,« je povedal Ožbej Pori, oče treh otrok. Klicev je bilo že nekaj, Pori pričakuje, da jih bo z vsakim dnem več.



»Gre za odlično potezo, take potrebujemo,« je rekel prevaljski župan Matic Tasič, ki pravi, da so stiske velike predvsem v družinah, ki imajo več otrok, a en sam računalnik.

Lekovi delavci iz Lendave na Koroško

Trenutno v občini rešujejo problem varstva otrok staršev, zaposlenih v proizvodnji zdravil v Lekovem obratu na Prevaljah. Župan Matic Tasič po zdajšnjih podatkih ocenjuje, da bo individualno varstvo na domu potrebovalo okoli 40 otrok, od tega deset z območja občine Prevalje. »Na pomoč bodo priskočili prostovoljci, med njimi vzgojiteljice iz našega vrtca,« je napovedal župan. Poleg tega trenutno iščejo namestitev za ekipo Lekovih sodelavcev, ki bo zaradi potreb na Koroško priskočila na pomoč iz Lendave.



»Drugače stvari tečejo, komunikacije z ministrstvi niso problem. Največja težava so zaščitna sredstva. Zdravstveni domovi jih nimajo, komaj jih zagotavljamo tudi za dom starejših na Fari. Katastrofa! Epidemija nas je doletela popolnoma nepripravljene. Tu smo padli na izpitu,« je zaskrbljen Tasič.