Otroška hrana Hipp: Sporni izdelki v Sloveniji niso bili v prodaji

Trgovine Spar Slovenija, Mercator in Tuš preventivno umikajo otroško hrano Hipp, potem ko so v kozarcu te otroške hrane v Avstriji našli strup za podgane in izdali nujno opozorilo, proizvajalec pa je izdelek odpoklical. Sporni izdelki po informacijah zdravstvenega inšpektorata v Sloveniji niso bili v prodaji.

Potrošniki, ki so otroško hrano Hipp kupili, naj pred uporabo preverijo, ali so izdelki originalno zaprti. V nasprotnem primeru naj jih zavržejo ali vrnejo prodajalcu, svetuje inšpektorat.

Uživanje je lahko smrtno nevarno

Preventivni umik je po njihovih besedah povezan z odpoklicem otroške hrane blagovne znamke Hipp, potem ko so bili vzorci v Avstriji, na Slovaškem in Češkem pozitivni na strup za podgane. Podjetje Spar Slovenija je iz medijev in od podjetja Spar Avstrija namreč prejelo informacijo, da ni mogoče izključiti, da je bila v izdelke otroške hrane zaradi nedovoljenega odpiranja vnesena nevarna snov. Uživanje tako kontaminiranega živila je lahko smrtno nevarno.

Sumljivi izdelki naj bi imeli belo nalepko z rdečim krogom na dnu kozarca. Opozorilni znak pomeni tudi poškodovan ali odprt pokrov in nenavaden vonj ali vonj po pokvarjeni hrani. Prav tako se ob prvem odprtju kozarca ne sliši značilnega zvoka klik kot pri originalno zaprtem izdelku.

Zdravstveni inšpektorat je zagotovil, da preverja informacije pri dobaviteljih in distributerjih otroške hrane Hipp in spremlja njihove aktivnosti.

Avstrijska policija je v soboto zvečer sporočila, da so v kozarcu otroške hrane Hipp našli strup za podgane, zaradi česar so izdali nujno opozorilo, proizvajalec pa je izdelek odpoklical. O sumljivih kozarcih poročajo tudi iz Češke in Slovaške. Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane.

Kot je v nedeljo sporočila policija v avstrijski zvezni deželi Gradiščansko, je bil kozarec otroške hrane Hipp, in sicer »korenje s krompirjem 190 gramov«, pozitiven na strup za podgane. Odkril ga je kupec, vendar zaužitja zastrupljene hrane ni bilo, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.