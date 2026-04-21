    Tudi Müller umika otroško kašico HiPP korenček in krompir

    Podjetje kupce prosi, naj živila ne uporabljajo, če kozarčki niso originalno zaprti (pri originalnem pakiranju se mora ob odpiranju slišati značilen klik).
    21. 4. 2026 | 14:08
    21. 4. 2026 | 14:16
    Podjetje Müller je iz prodaje preventivno umaknilo otroško kašico HiPP korenček in krompir zaradi možne namerne kontaminacije s podganjim strupom.

    Opis izdelka je HiPP korenček in krompir za dojenčke od 5. meseca, 190 g, EAN pa je 406230002112 (MAN 6855/0).

    Podjetje kupce prosi, naj živila ne uporabljajo, če kozarčki niso originalno zaprti (pri originalnem pakiranju se mora ob odpiranju slišati značilen »pok« oz. »klik«, pokrov mora biti pred odpiranjem povlečen navznoter), če je embalaža poškodovana ali v primeru neobičajnega vonja, so še sporočili z zdravstvenega inšpektorata.

    Zveza potrošnikov Slovenije: Od pristojnih institucij še vedno čakamo konkretne informacije

    Tudi Zveza potrošnikov Slovenije svetuje dodatno previdnost. »Dogajanje v Avstriji je zelo resno, saj gre za sum namerne kontaminacije otroške hrane, torej za možno neposredno tveganje za zdravje najranljivejših potrošnikov. V takšnih primerih mora veljati načelo največje previdnosti. Na ZPS zato svetujemo, da potrošniki pozorno spremljajo obvestila proizvajalca in pristojnih organov. In glede na podatke iz medijev, da naj bi bila nevarna snov v kašice HiPP dodana naknadno, staršem ob omenjenih informacijah, ki so trenutno na voljo, svetujemo dodatno previdnost pri odpiranju. Neodprta kašica ob prvem odpiranju klikne, kar pomeni, da je varnostni pokrovček nepoškodovan. Če klika ni oziroma je pokrovček poškodovan ali ni ustrezno zatesnjen, kašice ne ponudite otroku,« so zapisali za Delo.

    »Po doslej znanih informacijah naj sporni izdelki ne bi bili namenjeni slovenskemu trgu, vendar od pristojnih institucij, bodisi UVHVVR bodisi ZIRS, še vedno čakamo na konkretne informacije. Potrošniki potrebujejo jasno informacijo o tem, kakšno je dejansko tveganje, kako naj ukrepajo in na kakšen način bodo o morebitnih novih ugotovitvah pravočasno obveščeni. Hitre, jasne in usklajene informacije od pristojnih organov so bistvene za varovanje javnega zdravja, ohranjanje zaupanja potrošnikov ter preprečevanja nepotrebne zaskrbljenosti.«

    Tudi na splošno svetujejo, naj bodo potrošniki pri nakupu in uporabi otroške hrane pozorni predvsem na nepoškodovanost embalaže, rok uporabnosti ter ustrezno shranjevanje izdelka. Po odprtju naj upoštevajo navodila proizvajalca in izdelka ne uporabljajo, če kaže znake neustreznosti, kot na primer spremembe v videzu, vonju ali teksturi.

    Otroška hrana Hipp

    ZPS: Če klika ni ali je pokrovček poškodovan, kašice ne ponudite otroku

    Trgovine Spar Slovenija, Mercator in Tuš preventivno umikajo otroško hrano Hipp, potem ko so v kozarcu te otroške hrane v Avstriji našli strup za podgane.
    20. 4. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Poskus izsiljevanja proizvajalca otroške hrane

    Avstrija: v kozarcu za otroško hrano Hipp našli strup za podgane

    Odkril ga je kupec, do zaužitja zastrupljene hrane pa ni prišlo. Izdali so nujno opozorilo, v katerem pozivajo kupce, naj ne odpirajo sumljivih kozarcev.
    19. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Možna kontaminacija

    Tudi Müller umika otroško kašico HiPP korenček in krompir

    Podjetje kupce prosi, naj živila ne uporabljajo, če kozarčki niso originalno zaprti (pri originalnem pakiranju se mora ob odpiranju slišati značilen klik).
    21. 4. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Največji lastnik nepremičnin na svetu? Odgovor vas bo presenetil

    Od uvrstitve Inditexa na borzo leta 2001 je Amancio Ortega vložil približno 24 milijard dolarjev v 216 nepremičnin na skoraj stotih trgih.
    21. 4. 2026 | 14:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    Kdo je učiteljica, ki je v razredu »vzgojno« ostrigla učenki

    Petinpetdesetletno učiteljico, ki je nadomeščala kolegico na porodniškem dopustu, so že suspendirali, grozijo ji izguba službe in tožbe staršev.
    21. 4. 2026 | 13:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Atletico

    Diego Simeone ima v lasti 180 stanovanj, gradi dodatnih 140

    Argentinski trener na klopi Atlética, priljubljeni Diego Simeone, ne premore dobre žilice le za nogometno igro, pač pa tudi za nepremičnine v Madridu.
    21. 4. 2026 | 13:30
    Preberite več
