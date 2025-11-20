Otroške poroke niso folklora: Deklice so najnižje v hierarhiji

Ta teden sprejet Šutarjev zakon je prinesel tudi nekaj določb, s katerimi naj bi država zagotovila več podpore mladoletnim materam. V slovenskih porodnišnicah je lani rodilo nekaj manj kot 30 mladoletnic, tri so bile celo mlajše od 15 let.

A ni mogoče spregledati, da smo se o tem, da je treba nekaj storiti, da bodo otroci hodili v šolo in da deklice ne bodo rojevale, pogovarjali že pred več kot 25 leti. Zato se samo po sebi ponuja vprašanje, zakaj se ni nič premaknilo.

Dr. Darja Zaviršek, profesorica na fakulteti za socialno delo, vidi številne vzroke za to. V zvezi s tem zakonom pravi, da sta »socialna distanca in dehumanizacija slovenske romske skupnosti tako veliki, da si je težko zamisliti, da bi ti ukrepi res varovali otroke in še zlasti deklice«. Če hočemo izboljšati položaj otrok ali deklet, je treba, kot kažejo izkušnje iz sveta, delati z materami oziroma ženskami, poudarja in opozarja, da se govor o slabem ravnanju z otroki, zlasti deklicami, velikokrat uporabi za še večjo stigmatizacijo in demonizacijo Romov, in to ne sme biti namen razprav o nasilju in zlorabah.