Otvoritev za pol milijona evrov

30

litrov vode dnevno spije lipicanec, ko pritiska najhujša vročina

Nekateri so se na Twitterju pritožili, da so ostali žejni. Foto Jože Suhadolnik



Včeraj v Operi, danes s filharmoniki

Za lipicanci je vsaj sedem let šolanja na najvišji ravni. Foto Jože Suhadolnik

Žrebci iz Lipice so bili osrednja atrakcija na otvoritvi 67. Ljubljana Festivala.

Štirinožne zvezde opere Aida so bivale v klimatiziranih prostorih.

Pol milijona je stala celotna prireditev, ki jo je obiskalo 6000 ljudi.

Ljubljana – Komu se je na svečani otvoritvi 67. Ljubljana Festivala v ponedeljek zvečer na Kongresnem trgu godilo bolje: nesporni atrakciji Verdijeve Aide – desetim najboljšim žrebcem iz Lipice ali 6000-glavemu občinstvu? »Brez dvoma žrebcem. Zanje so skrbeli vsi,« je kot iz topa ustrelil, vodja konjereje in konjeništva v Kobilarni Lipica, ne da bi vedel, da je v nasprotju z lipicanci občinstvo trpelo – precejšnjo žejo.Čeprav so bili na sceni največ pet minut, so bili »plemenitaši« iz Lipice zvezde spektakla. Klemen Turk ne skriva, da je za njimi trdo delo. Povprečna starost deseterice je petnajst let, a za njimi je že sedem let šolanja na najvišji ravni. »Dresirati jih začnemo pri treh letih in pol do štirih let in tako do desetega leta,« pravi Turk. Tudi za nastop v Aidi so jih pripravljali že doma in nato še na generalki: privaditi jih je bilo treba na zvok, na kostume, na prihod na oder … Na prvem žrebcu je »iz vojne« prijahal zmagovalec - operni Radames. Spremljalo ga je še devet drugih, ki so mimo občinstva zapustili predstavo. Je mogoče, da bi šlo kaj narobe? Menda kvečjemu toliko, kot gre lahko narobe, če na predstavi zmanjka elektrike. Ali vode, kot smo lahko prebrali na Twitterju. Predstava je namreč trajala skoraj štiri ure, temperature pa niso padle pod 30 stopinj Celzija., direktor Festivala Ljubljana, je v zvezi z nastopom lipicancev pojasnil, da so bili nastanjeni v posebnem hlevu na parkirišču NUK 2. »Pripeljali so jih že v soboto, v hlevu so imeli klimo, hrano in vodo, zanje pa sta ves čas skrbela dva uslužbenca Kobilarne Lipica. Za lipicance je bilo dobro poskrbljeno, brez skrbi. Čez dan so jih po senci sprehajali po parku Zvezda, ki je bil zaradi vaj in predstave zagrajen. Tudi sam sem bil presenečen, kako je bilo za konje dobro poskrbljeno. Ker z lipicanci veliko potujejo imajo seveda vse s seboj. Hlev so denimo v Ljubljani postavili le v nekaj urah,« je povedal Brlek. Na vprašanje, kako to, da v Festivalu Ljubljana niso poskrbeli, da bi lahko obiskovalci opernega spektakla pred predstavo ali po njej kupili vodo, pa je odgovoril, da za to ni bilo potrebe. »V neposredni bližini Kongresnega trga je bilo odprtih okoli sedem lokalov, čas postrežbe pa je bil zelo kratek,« je pojasnil. Zanimalo nas je še, koliko bodo v Festivalu Ljubljana plačali za nastop lipicancev. »Natančnega zneska ne vem, je pa celotna slavnostna otvoritev stala okoli pol milijona evrov. Gre za okvirni znesek, v to pa je vključen prevoz okoli tristo ljudi, njihova sedemdnevna nastanitev, prevoz konjev, pa tudi vse letalske karte in honorarji za nastopajoče. Treba je vedeti, da je pri projektu sodelovalo kar štiristo ljudi, » je še pojasnil Darko Brlek.Danes so lipicanci že na poti v nemški Baden Wurttenberg, v najstarejšo kobilarno Marbach, kjer bodo nastopili s filharmoničnim orkestrom. Tako kot je običajno v Lipici, ali kot je bil sestavljen »menu« na ljubljanski turneji, tako bo za žrebce poskrbljeno tudi na tujem: od deset do dvanajst kilogramov sena bo imel vsak na voljo, dva do tri kilograme krmil in v vročini tudi do trideset litrov vode … Ali zdresiranega lipicanca v resnici ne more splašiti prav nič? Turk pravi, da je konj v naravi plen in tako tudi reagira. Da bo pravilno reagiral, pa je predvsem naloga jahača: »Med njim in konjem obstaja partnerski odnos, zgrajen na zaupanju. Jahač mora biti miren. Z mirnostjo bo dosegel, da bo miren tudi konj in da mu bo stoodstotno zaupal.« Za dobro opravljen posel mora biti konj nagrajen, dodaja Turk. Ponedeljkov večer je bil tako nagrada za vse ...