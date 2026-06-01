Moravški župan Balažic vklenjen, kuhinjo so razdrli, odvetnik je preprečil, da bi odnesli še tlakovce

FOTO: Leon Vidic

Župan Moravč Milan Balažic je bil na današnji novinarski konferenci jasen: kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenjuje kot prazno in politično motivirano. »Ovadba je ena velika zmontirana zmeda z jasnim ciljem, ki ga je postavila lokalna politika s pomočjo dela globoke države,« poudarja. Vztraja, da ni storil nobenega očitanega dejanja.

Kmalu zatem so svoje videnje preiskave javnosti posredovali tudi kriminalisti. Obsežno preiskavo kaznivih dejanj s področja korupcije in opravljenih hišnih preiskavah sta popoldan predstavila vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v sektorju kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana Mitja Bartolme in vodja oddelka za korupcijo v upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave David Smolej.

Osumljenih 20 fizičnih oseb in ena pravna

Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so sicer 28. maja ob pomoči preiskovalcev NPU ter kriminalistov policijskih uprav Celje, Maribor, Koper, Novo mesto, Nova Gorica, Kranj in Murska Sobota na širšem območju Ljubljane, Kranja, Maribor in Postojne izvedli več preiskovalnih aktivnosti na podlagi odredb okrožnega sodišča v Ljubljani.

Kriminalisti so izvedli 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, šestih pravnih in enem organu lokalne skupnosti. Predkazenski postopek poteka zaradi utemeljenega suma storitve več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj: jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje.

Osumljenih je 20 fizičnih oseb in ena pravna. Dvema osebama so odvzeli prostost, 29. maja so ju privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani. 30. maja sta bila zaslišana in zatem izpuščena. V aktivnostih je sicer sodelovalo več kot 100 kriminalistov policijskih uprav in preiskovalci NPU.

Sporna dobava in montaža kuhinje

»Na podlagi doslej zbranih dokazov utemeljeno sumimo, da so osumljenci v zameno za sklepanje poslov ter sprejemanje uradnih aktov organa lokalne skupnosti v njihovo korist dajali različne oblike daril, kot so dobava in montaža kuhinje, različna gradbena in obrtniška dela pri gradnji stanovanjske hiše ter zaposlitve, za katere obstajajo razlogi za sum, da niso imele dejanske vsebine dela,« so prepričani preiskovalci.

In še: »Osumljenci so z zlorabo položaja dosegali sprejemanje odločitev in sklepanje poslov v zameno za osebne materialne koristi. Po doslej zbranih dokazih naj bi bila v zameno za gradnjo in opremljanje stanovanjske hiše ter njene okolice sklenjena pogodba o zaposlitvi fizične osebe na visokem položaju v okviru organa lokalne skupnosti. Kot protiusluga za sprejemanje uradnega akta organa je bila zahtevana sklenitev pogodbe o opravljanju storitev druge fizične osebe pri gospodarski družbi v korist katere naj bi bil uradni akt sprejet, prav tako pa je bila iz istega razloga dobavljena kuhinja višjega cenovnega razreda. Ugotovljeno je bilo še, da so bila kot protiusluga za sklenitev koncesije med organom lokalne skupnosti in pravno osebo prejeta druga darila v višjih vrednostih za ureditev stanovanjske hiše in njene okolice.«

Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi presega 50.000 evrov. Za kaznivo dejanje jemanje podkupnine je predpisana kazen do osmih let zapora, za kaznivo dejanje dajanje podkupnine je predpisana kazen do šestih let zapora, za kaznivo dejanje sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje pa je predpisana kazen do štirih let zapora.

Balažic: V kazenski ovadbi nešteto izmislekov, neresnic in klevet

Balažic, ki so ga po obsežnih preiskavah v nedeljo dopoldne izpustili na prostost, je še pred tem na novinarski konferenci v Moravčah predstavil svojo plat dogajanja. Dejal je, da je v kazenski ovadbi nešteto izmislekov, neresnic in klevet. »Prišlo je do neke krivosodne obravnave in poskusa političnega linča,« je zatrdil in kazensko ovadbo opisal kot prazno in temelječo na gostilniških prisluhih s ciljem uničiti javno podobo župana.

Policijski operativci so v preiskavi po Balažicevih besedah delovali na podlagi nenehnih informacij, ki sta jih posredovala bivši moravški župan Martin Rebolj in bivši podžupan Roman Cerar. »Oba sta dvakrat zapored na poštenih demokratičnih volitvah izgubila proti meni,« je dejal in ocenil, da sta se za pregon zoper njega odločila zato, ker na letošnjih lokalnih volitvah, na katerih bo kandidiral tudi Balažic, nimata možnosti izvolitve.

Balažic je zagotovil, da ni storil nobenega očitanega kaznivega dejanja, kar namerava dokazati tudi na sodišču. »Ne odobravam korupcije, občino sem vodil skladno z vsemi zakoni,« je bil jasen.

V zvezi z očitki iz ovadbe je pojasnil, da njegova partnerka Nina Krajnik, ki ima po njegovih besedah uspešno mednarodno kariero, ni zaposlena v Termitu, ampak je po pogodbi na prošnjo podjetja pomagala na frankofonskih trgih.

Glede Termita je dejal, da so po začetnih sporih sedli za skupno mizo in po pol leta trdih pogajanj podpisali protokol o sodelovanju, po katerem so poslovanje podjetja uspeli »spraviti v okvir zakona«.

Zavrnil je očitke, da je v zameno za spremembo prostorskega načrta v korist podjetja Termit prejel kuhinjo. Pojasnil je, da je protikorupcijski komisiji poslal vse račune za dela pri štiriletni gradnji hiše. Pri kuhinji ga je presenetila visoka cena, zato je prijatelja Antona prosil za posojilo. »Nisem ga še vrnil, sem ga pa začel odplačevati,« je dejal.

Potrdil je, da je bivši podžupan Jurij Kočar, sicer predsednik lokalnega odbora Svobode, pomagal pri vzpostavljanju stikov z državnimi funkcionarji. »Kdor razume politiko in sistem lokalne samouprave, ve, da občine hodimo v Ljubljano po razna soglasja, dokumente. Dobro je, da imaš koga, ki ti odpre kakšna vrata,« je dejal.

Glede spornih tlakovcev je pojasnil, da jih je deloma plačal, ni jih pa še povsem odplačal, a da zanje in za vsa dela obstajajo računi.

»15 ur sem bil v obdelavi kriminalistov, vmes so razdrli mojo kuhinjo«

Balažic je sicer pojasnil dogajanje od četrtkovih preiskav, ko so mu zgodaj zjutraj odvzeli prostost. »15 ur sem bil v obdelavi kriminalistov, vmes so razdrli mojo kuhinjo, odvetnik pa je preprečil, da bi izkopali dvorišče in odnesli tlakovce,« je dejal.

Zvečer so ga prepeljali v center za pridržanje v Mostah, po njegovih besedah v celico s pomanjkljivimi higienskimi in humanitarnimi pogoji. »Ponoči sem doživel napad tesnobe, šele kot sem po več urah dobil zdravniško obravnavo in pomirjevala, sem lahko zaspal,« je nadaljeval.

V petek popoldne so Balažica vklenjenega odpeljali pred preiskovalno sodnico ljubljanskega okrožnega sodišča, ki se je odločila za novih 48 ur pridržanja. »Na podobno nehuman način so me nato prepeljali na Povšetovo, kjer so mi odredili manjšo zaporniško sobo. Paznik mi je povedal, da imam čast, da sem v družbi profesionalnih kriminalcev,« je dejal. V nedeljo dopoldne je bil Balažic po zaslišanju izpuščen.

Kot je poudaril Balažic, se je vse to dogajalo človeku, ki mu krivda ni dokazana in je pravno gledano nedolžen. Vlado je zato pozval, da reformira institucije pravne države in humanizira sistem pridržanja in pripora za osumljence, za katere ni dokazov za očitana dejanja.

V okviru obsežnih četrtkovih hišnih preiskav so sicer policisti prostost odvzeli dvema osebama. Poleg Balažicu neuradno še direktorju Termita Antonu Serianzu. Tudi slednjega naj bi po nedeljskem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom izpustili na prostost.