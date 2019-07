Ovadili državno sekretarko Belčevo

Murska Sobota – Lastnica in direktorica družbe Hotel Diana Jasna Klepec je vložila kazensko ovadbo zoper prejšnjo lastnico Olgo Belec, zdaj državno sekretarko v uradu za Slovence v zamejstvu in kandidatko SAB za evropske poslance na nedavnih evropskih volitvah. Belčevo so policiji prijavili zaradi suma goljufije in kršenja pravic delavcev, v ovadbi pa ji očitajo še, da je del kupnine za hotel prejela na roko, da bi se izognila plačilu davka, in da naj bi odtujila službeno vozilo, poročanje Večera povzema STA. Ovadeni je tudi sin Belčeve Patrick Belec, ki je bil pred prodajo 10-odstotni lastnik družbe, ko je Belčeva postala državna sekretarka, pa je za nekaj časa prevzel vodenje podjetja.