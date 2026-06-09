Ovinek do sindikalnih članarin in volilne pravice tujcev

Še preden je na vseh ministrstvih prevzela posle, imajo nova vlada in sindikati že tri točke potencialnega konflikta: referendumsko pobudo o interventnem zakonu – ustavno sodišče še tehta o njeni dopustnosti –, napoved vzpostavitve več ločenih plačnih sistemov v javnem sektorju in zakonski predlog, s katerim bi ukinili avtomatično odvajanje sindikalne članarine pri obračunu plač. Predvideno je bilo, da bi o zadnjem poslanci odločali že danes, a se je s proceduralnimi manevri obravnava nekoliko zamaknila.