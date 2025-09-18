  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Ovir za zaključek gradnje kolesarske ceste Bled–Bohinj ni več

    Nadškofija Ljubljana umaknila pritožbo na spremembe gradbenega dovoljenja. Dela bodo končali predvidoma v osmih mesecih.
    Pred odprtjem kolesarske povezave je treba zaradi varnosti izvesti še zaščito pred padajočim kamenjem. FOTO: Turizem Bled
    Galerija
    Pred odprtjem kolesarske povezave je treba zaradi varnosti izvesti še zaščito pred padajočim kamenjem. FOTO: Turizem Bled
    S. B.
    18. 9. 2025 | 12:20
    18. 9. 2025 | 12:55
    A+A-

    Nadškofija Ljubljana je umaknila pritožbo na spremembo gradbenega dovoljenja za dobrih 600 metrov dolg odsek Obrne–Soteska kolesarske steze med Bledom in Bohinjem, kar pomeni, da se gradnja vendarle lahko nadaljuje, so sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

    image_alt
    Bosta država in nadškofija zgladili spor z menjavo zemljišč?

    Na omenjenem odseku (ob železniški progi) je predvidena ureditev novega zidu, ta bo potekal približno tri do štiri metre od obstoječega železniškega, v sklopu del pa bodo uredili tudi brežino, ki sega v reko Savo. Kot so še sporočili z direkcije, bodo dela končali predvidoma v osmih mesecih, odvisno od vremenskih razmer oziroma vodostaja reke Save Bohinjke.

    Na delu Soteska–Bohinjska Bistrica je kolesarska pot sicer že zgrajena, zapletlo pa se je na omenjenem odseku, saj so se pojavile potrebe po dodatni zaščiti pred padajočim kamenjem, zaradi česar je morala direkcija ta del na novo sprojektirati. Na spremembo gradbenega dovoljenja se je nato pritožila lastnica zemljišč, Nadškofija Ljubljana, saj po oceni njenih predstavnikov ni bilo mogoče nedvoumno ugotoviti, na katere nepremičnine se sprememba gradbenega dovoljenja nanaša, prav tako tako naj bi bilo zaradi obsežnih del onemogočeno gospodarjenje z njenimi gozdovi. Spor se je zaostril in prešel tudi v medije, na torkovi ustni obravnavi na Upravni enoti Radovljica pa je nadškofija pritožbo umaknila.

    Z zamikom gradnje kolesarske steze je bilo ogroženo financiranje projekta. FOTO: Promet Bohinj
    Z zamikom gradnje kolesarske steze je bilo ogroženo financiranje projekta. FOTO: Promet Bohinj

    Na direkciji za infrastrukturo so še pojasnili, da je nameščanje zaščite že zaključeno na parcelah, kjer je bil dosežen dogovor z lastniki, na sestanku med direkcijo za infrastrukturo in predstavniki Metropolitane družbe za storitve, katere ustanoviteljica je Nadškofija Ljubljana, pa so se strinjali, da se kot najustreznejša rešitev kaže zamenjava zemljišč glede na njihovo ocenjeno vrednost.

    »Naša prizadevanja so usmerjena v cilj, da bi bila ena najlepših kolesarskih povezav varno prevozna v prihodnji kolesarski sezoni,« so zagotovili na direkciji.

    Z zamikom gradnje kolesarske steze je bilo že ogroženo financiranje projekta; če je do oktobra prihodnje leto ne bodo končali, bodo morali vrniti slabe tri milijone že odobrenih evropskih sredstev.

    Novice  |  Slovenija
    Spor med državo in nadškofijo

    Ovir za zaključek gradnje kolesarske ceste Bled–Bohinj ni več

    Nadškofija Ljubljana umaknila pritožbo na spremembe gradbenega dovoljenja. Dela bodo končali predvidoma v osmih mesecih.
    18. 9. 2025 | 12:20
    Preberite več
