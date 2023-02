Ovrednotenje manjšin skozi kulturni turizem

V nadaljevanju preberite:

»Naredili smo korak naprej od tega, k čemur smo sicer zavezani – ohranjanju, promociji in razvoju našega jezika in kulture –, pomen manjšin želimo prikazati kot dodano vrednost kulturnega turizma,« poudarja Maurizio Tremul, predsednik Italijanske unije, krovne organizacije Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem. Skupaj s partnerji pri evropskem čezmejnem projektu Primis med drugim vzpostavljajo štiri multimedijske centre, ki bodo celovito predstavljali Italijane v Sloveniji ter Slovence, Furlane in Ladince v Italiji, obenem pa bodo obogatili turistično ponudbo krajev, v katerih manjšine živijo.

Poleg tega je zaživel spletni portal v slovenščini, italijanščini in angleščini (www.primisproject.regione.veneto.it), prek katerega je mogoče spoznavati kraje in kulturno dediščino, ki so povezani s posameznimi manjšinami – vključno z germansko jezikovno skupnostjo Kimbri, ki živi v gorskih območjih Benečije. V okviru 2,8 milijona evrov vrednega projekta, ki je večinoma sofinanciran z evropskimi sredstvi, je največji zalogaj predstavljala obnova dela koprske zgodovinske palače Gravisi-Buttorai, in sicer nekaj manj kot milijon evrov.

»Multimedijski center v Narodnem domu v Trstu je prikaz tega, kar slovenska manjšina v Italiji predstavlja danes in kaj skozi svojo kulturnozgodovinsko dediščino lahko ponudi tudi v turističnem smislu,« je dejal Martin Lissiach, predstavnik združenja Projekt, ki sta ga osnovali obe krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij.