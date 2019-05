OVS Mahniča naznanila policiji zaradi izdaje tajnih podatkov

Naznanitev policiji zaradi besed na novinarski konferenci?

Obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo je poslanca SDS in podpredsednika komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih službnaznanila policiji, so potrdili na ministrstvu za obrambo. Po informacijah STA Mahniču očitajo kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov.Podrobnosti na ministrstvu niso navedli, na vprašanje o tem, ali lahko potrdijo, da gre za navedbe, ki jih je Mahnič izrekel po seji Knovsa v povezavi z zaslišanji vojakov, ki jih je OVS izvedla pri preiskavi ravnanj, so navedli le, da je »v navedeni zadevi OVS ravnala po določilu 145. člena zakona o kazenskem postopku, saj je vsak državni organ dolžan naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti. V konkretnem primeru OVS ni pristojna za preiskavo kaznivega dejanja, zato je skladno s tretjim odstavkom 33. člena zakona o obrambi obvestila policijo in ji zadevo predala v nadaljnji postopek.«Omenjeni člen zakona o kazenskem postopku govori o tem, da so vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače izvedo zanje.Zakon o obrambi pa med drugim govori o tem, da če obveščevalno-varnostna služba ministrstva ali vojaška policija zazna oziroma odkrije kaznivo dejanje, storjeno zunaj ministrstva ali Slovenske vojske, o tem brez odlašanja obvesti policijo in ji zadevo preda v nadaljnji postopek.Aprila je Knovs sprejel sklep, da ugotavljajo, da je ministerzlorabil položaj in vojaško obveščevalno službo za razrešitev poveljnika v poveljstvu sil Slovenske vojske Mihe Škerbinca. Podpredsednik Knovsa Žan Mahnič je takrat na novinarski konferenci javno pojasnil, da je OVS na podlagi govoric in sporočil, da je Škerbinc neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba, zaslišala 25 pripadnikov vojske, obenem pa navedel, da zaslišani vojaki niso mogli potrditi teh govoric.Ugotovilo se je, tako poslanec, da je komentiral zdravstveno stanje Ermenčeve po tistem, ko so o tem ugibali že v medijih, prav tako pa da je želel pomiriti, da je načelnica že operativna. Erjavec je povedal, da je s poročilom seznanjen, a je tajno in ga zato ne razkriva.Rezultat zadeve bo, kot kaže, očitno interpelacija proti ministru Erjavcu, ki jo bo danes predvidoma vložila SDS.Mahnič je sicer že aprila ocenil, da gre za vsebinsko in časovno podobnost s primerom nekdanjega ministra za obrambo, ki ga je DZ spomladi 2015 razrešil zaradi očitkov, ker je OVS naročila analizo posledic prodaje Telekoma.Razrešitev je predlagal tedanji premier. Tudi tedaj je OVS zaradi uhajanja informacij podala ovadbo proti poslancu NSi, ki je kot član Knovsa v takratnem sklicu vodil nenapovedani nadzor na OVS, ki je pokazal na sporno ravnanje Vebra.