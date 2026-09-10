Ozaveščanje, da je čustvena kriza del vsakdanjega življenja

Čeprav se je v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih število samomorov zmanjšalo za več kot 30 odstotkov, je umrljivost zaradi samomora pri nas še vedno nad evropskim povprečjem. Lani je zaradi tega umrlo 336 ljudi, 261 moških in 75 žensk. Med bolj ogroženimi so moški in starejši prebivalci. Lani so zaznali trend upadanja smrti zaradi samomora v vseh slovenskih regijah, skozi daljše časovno obdobje pa ni upada v Pomurski in Jugovzhodni regiji.

Moški zaradi samomora umirajo skoraj 3,4-krat pogosteje kot ženske, je ob svetovnem dnevu preprečevanja samomora, ki tudi letos poteka pod geslom Spreminjajmo razumevanje samomora, povedala dr. Saška Roškar z NIJZ,ki deluje v okviru Nacionalnega programa za duševno zdravje MIRA.