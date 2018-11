Ozaveščanje o raku na prostati

V mesecu novembru se začenja preventivna akcija Movember, v kateri si moški množično puščajo brke. Gre za mednarodno gibanje, ki je namenjeno ozaveščanju javnosti o zdravju in boleznih, ki prizadenejo moške, kot sta rak prostate in rak testisov.



Zaradi raka prostate po nepotrebnem umre 350 Slovencev na leto, 1300 pa jih zboli. Bolezen prizadene moške po 45. letu in strmo narašča med 60. in 70. letom, zato zdravniki moškim po 45. letu priporočajo testiranje.



Kot ugotavljajo predstavniki urološkega društva in združenja ter stroke, so se čakalne vrste skrajšale pod tri mesece, čakanje na obolele za rakom pa je še vedno mučno in neprijetno. Ozko grlo ostajajo ambulantni pregledi. V Sloveniji je še vedno premalo urologov, po njihovi oceni jih je 50, potrebovali pa bi jih vsaj 100.



Največja letošnja pridobitev UKC Ljubljana je nov sistem za robotsko asistirane operativne posege, robot da Vinci, ki ga ima od konca maja v uporabi kirurška klinika. Posege na podobnem aparatu sicer že nekaj let opravljajo v Splošni bolnišnici Celje. Kirurgi to operacijo opravljajo tudi z odprto metodo ali laparoskopsko.