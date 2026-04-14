    Slovenija

    Označene glasovnice domnevno resna kršitev

    Razkritje, da so bile glasovnice na tajnem glasovanju predsednika DZ označene, razburja največjo parlamentarno stranko in pravnike.
    Zorana Stevanovića naj bi za predsednika državnega zbora izvolili z označemi glasovnicami. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Zorana Stevanovića naj bi za predsednika državnega zbora izvolili z označemi glasovnicami. FOTO: Blaž Samec/Delo
    M. B., STA
    14. 4. 2026 | 18:39
    14. 4. 2026 | 18:54
    Slovenske tiskovna agencija je poročala, da so bile na petkovem tajnem glasovanju za predsednika državnega zbora nekatere glasovnice označene. »Gre za nedopusten poseg tako v pravice poslank in poslancev kot tudi v aktivno volilno pravico kot ene temeljnih političnih pravic državljank in državljanov,« menijo v gibanju Svoboda. Predsednik vlade v odhajanju Robert Golob je zaradi tega sklical izvršni odbor stranke. 

    So morali nekateri poslanci dokazovati enotnost z označenimi glasovnicami?

    »Kršitev tajnosti glasovanja predstavlja resno kršitev osnovnih demokratičnih standardov in lahko pomeni tudi kaznivo dejanje,« so opozorili v Svobodi, kjer menijo, da »vsakršno označevanje glasovnic ali drugačno poseganje v tajnost glasovanja pomeni nedopusten pritisk na nosilce javnih funkcij ter lahko predstavlja zlorabo demokratičnih postopkov.«

    »Nadzor nad voljo poslancev protiustaven in nezakonit«

    Tudi ustavni pravnik in nekdanji politik Ciril Ribičič je za portal Siol dejal, da gre za staro prakso, s katero politične stranke nadzirajo svoje poslance. Ob tem je opozoril, da je nadzor nad voljo poslancev protiustaven in nezakonit. »Glasovnice so veljavne, lahko pa smo zelo kritični do strank, ki to delajo, in do poslancev, ki se takšnemu delovanju podrejajo,« je dejal.

    Naštel je tudi več načinov, na katere so stranke v preteklosti preverjale tajno glasovanje. »Jasno je, da vse stranke zelo disciplinirano zahtevajo od svojih poslancev, da glasujejo tako, kot jim je naročeno, in da ne smejo imeti lastne volje,« je pojasnil Ribičič.

    Glasovanja za nazaj ne bo mogoče razveljaviti, saj bi morali za izpodbijanje volitev pravočasno sprožiti ustrezne postopke in dokazati, da je označevanje glasovnic vplivalo na glasovanje. Od vodstva DZ pa je odvisno, ali bo takšne prakse odpravilo ali ne, je dejal. Med drugim rešitev vidi tudi v spremembi volilnega sistema in uvedbi prednostnega glasu, o čemer smo glasovali na referendumu. Kot pravi, bi s tem dobili samostojnejše in bolj pogumne poslance.

    Stevanović je novi predsednik DZ, omenil možnost podpore Resni.ce Janševi vladi

    »Morda pa želijo imeti etično pohabljen državni zbor«

    Naspotno pa pravnik Rajko Pirnat meni, da načelo tajnosti glasovanja na petkovem glasovanju za predsednika DZ ni bilo kršeno, prav tako po njegovem mnenju označevanje glasovnic ni neustavno. Ob tem je opozoril, da to velja, če je glasovnico sam označil tisti, ki je glasoval. »Če so bile glasovnice označene že pred glasovanjem, torej če je nekdo nadziral, s kakšno oznako je nekdo dobil glasovnico, pa gre za kršitev tajnosti glasovanja,« je dejal za Siol.

    Nekdanji predsednik DZ Milan Brglez je za Večer povedal, da bi takšno glasovanje razveljavil, če bi poslanci v času njegovega mandata označevali glasovnice. Zaradi označevanja glasovnic je bilo namreč onemogočeno tajno glasovanje vsem ostalim poslancem, ki so prevzeli glasovnice, je izpostavil.

    Nekdanji predsednik DZ Pavel Gantar pa je za Večer ocenil, da je označevanje glasovnic moralno in politično sporno, saj je načeta tajnost glasovanja. »Če označene glasovnice sovpadajo s številom poslancev teh strank, je precej očitno, kdo je označeval glasovnice. Popotnica za novega predsednika je slaba. Morda pa želijo imeti etično pohabljen državni zbor,« je dejal Gantar.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović: Še dan pred petkom sem bil za Svobodo največji kralj

    Novoizvoljeni predsednik državnega zbora se je odzval na trditve, da je za položaj lobiral pri Golobovi stranki. O označevanju glasovnic ne ve nič, pravi.
    14. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Geopolitika

    Za Kitajsko se zapirajo vrata v Evropsko unijo

    Za azijsko silo se je zmanjšal prostor za manipulacije pri enotnosti in enoglasnosti EU.
    Zorana Baković 14. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Zvezdnik s sporočilom za Dončića: Kaj pričakuješ, piškot? Nikar!

    Pred leti odlični branilec v ligi NBA Iman Shumpert ima jasno mnenje o tem, ali bi bilo za Luko Dončića modro, da se v tej sezoni vrne na parket.
    Nejc Grilc 14. 4. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Ožemanje

    Politika mora zoženje manevrskega prostora v proračunu upoštevati tudi pri snovanju drugih dragih ukrepov.
    Nejc Gole 14. 4. 2026 | 18:49
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve predsednika DZ

    Označene glasovnice domnevno resna kršitev

    Razkritje, da so bile glasovnice na tajnem glasovanju predsednika DZ označene, razburja največjo parlamentarno stranko in pravnike.
    14. 4. 2026 | 18:39
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Želje navijačev so jasne: Muršak, Urbas, Jeglič ...

    V ICEHL v sredo začetek finala, Olimpija pa si želi po polfinalu prihodnjič še višje. Horak ostaja, Tokarski odhaja. Na Jesenicah novi predsednik.
    Siniša Uroševič 14. 4. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Robotska kirurgija

    Natančnejši posegi in hitrejše okrevanje pacientov

    V Sloveniji je na voljo šest sistemov za robotsko asistirane operacije, načrtujejo pa še vsaj tri kirurške platforme.
    Andreja Žibret 14. 4. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve predsednika DZ

    Označene glasovnice domnevno resna kršitev

    Razkritje, da so bile glasovnice na tajnem glasovanju predsednika DZ označene, razburja največjo parlamentarno stranko in pravnike.
    14. 4. 2026 | 18:39
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej

    Želje navijačev so jasne: Muršak, Urbas, Jeglič ...

    V ICEHL v sredo začetek finala, Olimpija pa si želi po polfinalu prihodnjič še višje. Horak ostaja, Tokarski odhaja. Na Jesenicah novi predsednik.
    Siniša Uroševič 14. 4. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Robotska kirurgija

    Natančnejši posegi in hitrejše okrevanje pacientov

    V Sloveniji je na voljo šest sistemov za robotsko asistirane operacije, načrtujejo pa še vsaj tri kirurške platforme.
    Andreja Žibret 14. 4. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več

