Označene glasovnice domnevno resna kršitev

Slovenske tiskovna agencija je poročala, da so bile na petkovem tajnem glasovanju za predsednika državnega zbora nekatere glasovnice označene. »Gre za nedopusten poseg tako v pravice poslank in poslancev kot tudi v aktivno volilno pravico kot ene temeljnih političnih pravic državljank in državljanov,« menijo v gibanju Svoboda. Predsednik vlade v odhajanju Robert Golob je zaradi tega sklical izvršni odbor stranke.

»Kršitev tajnosti glasovanja predstavlja resno kršitev osnovnih demokratičnih standardov in lahko pomeni tudi kaznivo dejanje,« so opozorili v Svobodi, kjer menijo, da »vsakršno označevanje glasovnic ali drugačno poseganje v tajnost glasovanja pomeni nedopusten pritisk na nosilce javnih funkcij ter lahko predstavlja zlorabo demokratičnih postopkov.«

»Nadzor nad voljo poslancev protiustaven in nezakonit«

Tudi ustavni pravnik in nekdanji politik Ciril Ribičič je za portal Siol dejal, da gre za staro prakso, s katero politične stranke nadzirajo svoje poslance. Ob tem je opozoril, da je nadzor nad voljo poslancev protiustaven in nezakonit. »Glasovnice so veljavne, lahko pa smo zelo kritični do strank, ki to delajo, in do poslancev, ki se takšnemu delovanju podrejajo,« je dejal.

Naštel je tudi več načinov, na katere so stranke v preteklosti preverjale tajno glasovanje. »Jasno je, da vse stranke zelo disciplinirano zahtevajo od svojih poslancev, da glasujejo tako, kot jim je naročeno, in da ne smejo imeti lastne volje,« je pojasnil Ribičič.

Glasovanja za nazaj ne bo mogoče razveljaviti, saj bi morali za izpodbijanje volitev pravočasno sprožiti ustrezne postopke in dokazati, da je označevanje glasovnic vplivalo na glasovanje. Od vodstva DZ pa je odvisno, ali bo takšne prakse odpravilo ali ne, je dejal. Med drugim rešitev vidi tudi v spremembi volilnega sistema in uvedbi prednostnega glasu, o čemer smo glasovali na referendumu. Kot pravi, bi s tem dobili samostojnejše in bolj pogumne poslance.

»Morda pa želijo imeti etično pohabljen državni zbor«

Naspotno pa pravnik Rajko Pirnat meni, da načelo tajnosti glasovanja na petkovem glasovanju za predsednika DZ ni bilo kršeno, prav tako po njegovem mnenju označevanje glasovnic ni neustavno. Ob tem je opozoril, da to velja, če je glasovnico sam označil tisti, ki je glasoval. »Če so bile glasovnice označene že pred glasovanjem, torej če je nekdo nadziral, s kakšno oznako je nekdo dobil glasovnico, pa gre za kršitev tajnosti glasovanja,« je dejal za Siol.

Nekdanji predsednik DZ Milan Brglez je za Večer povedal, da bi takšno glasovanje razveljavil, če bi poslanci v času njegovega mandata označevali glasovnice. Zaradi označevanja glasovnic je bilo namreč onemogočeno tajno glasovanje vsem ostalim poslancem, ki so prevzeli glasovnice, je izpostavil.

Nekdanji predsednik DZ Pavel Gantar pa je za Večer ocenil, da je označevanje glasovnic moralno in politično sporno, saj je načeta tajnost glasovanja. »Če označene glasovnice sovpadajo s številom poslancev teh strank, je precej očitno, kdo je označeval glasovnice. Popotnica za novega predsednika je slaba. Morda pa želijo imeti etično pohabljen državni zbor,« je dejal Gantar.