(P)ostanite del naše skupnosti

V mislih imajo skupnost oseb, ki kritično razmišljajo o vojni, ki cenijo življenje in ga želijo živeti v sobivanju. To so tudi stvari, o katerih bodo na posreden ali bolj abstrakten način govorile prve tri premiere, ki bodo obarvale spored jesenskih mesecev v novogoriškem gledališču.

Avtorica priredbe in režiserka predstave Jesen moje mladosti Patrizia Jurinčič Finžgar FOTO: SNG Nova Gorica/Guido Mencari

Že takoj po prvem tednu v septembru bo zaživela predstava, ki bo v ospredje postavila pisma Srečka Kosovela in Fanice Obid. Korespondenco dveh mladih razmišljujočih oseb s pronicljivim pogledom na svet bo na oder postavila režiserka Patrizia Jurinčič Finžgar, sicer tudi igralka novogoriškega ansambla.je intimna dokumentarna pravljica, ki bo premierno uprizorjena v Epicentru v Novi Gorici, sodobnem kulturnem centru, ki je nastal v času Evropske prestolnice kulture.

Režiserka predstave Noč v Zagorju in umetniška vodja SNG Nova Gorica Neda Rusjan Bric FOTO: Jernej Humar

Zadnji teden v septembru bo na velikem odru novogoriškega SNG-ja vnovič prostor oživljanja spomina na Srečka Kosovela.je bila za primorskega vizionarskega pesnika, ki je bil po naravi filozof, zagledan v zakone fizike in matematike, usodna. Po njej si nikoli ni več opomogel in kmalu zatem umrl star 22 let. Avtor besedila Aleš Berger in režiserka Neda Rusjan Bric sta se tako podala v odrski kalejdoskop o Kosovelovem delu in življenju, tega velikega ustvarjalca v njegovem letu.

Brina Klampfer Merčnik z novinarske v Novi Gorici FOTO: SNG Nova Gorica/Tina Krog

V drugi polovici oktobra pa bo na malem odru dramatizacija romana Maje Haderlap(avtorica priredbe besedila Nina Kuclar Stiković). Režiserka Brina Klampfer Merčnik bo na oder postavila zgodbo treh žensk. Hči obišče mamo v podjunski vasi, da bi jo obvestila o nujni selitvi iz družinske hiše. To je inicirajoči dogodek, skozi katerega vstopimo v mozaik spominov. Uprizoritev se bo skozi notranja svetova Mire in Ane ukvarjala z vprašanji identitete, doma in pripadnosti.

V SNG Nova Gorica vas vabijo k vpisu abonmajev, saj se bo sezona nadaljevala v duhu teh treh jesenskih premier z nekaterimi izjemami, ki pa obljubljajo tudi humor.

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