Pacienti bodo po slovenskih mestih stavkali 10. januarja

Danes je Iniciativa Glas ljudstva pred vrati ministrstva za zdravje predstavila potek stavke pacientov – prve tovrstne stavke v zgodovini Slovenije.

Poudarili so, da stavka ni uperjena proti zdravnikom, ki vztrajajo v okviru javnega zdravstvenega sistema. Stavka tudi ne ruši vlade. To je stavka za obnovo javnega zdravstva; stavka pacientk in pacientov ter tudi zdravnikov in vseh zdravstvenih delavcev, ki še vztrajajo v javnem zdravstvenem sistemu. Zato so danes k udeležbi povabili vse zdravstvene delavke in delavce.

Prejšnji teden so se sestali tako z Zvezo organizacij pacientov, ki je podprla stavko, kot tudi z vodstvom Zdravstvenega doma Ljubljana in ugotovili, da se velik del njihovih zahtev sklada s predlaganimi ukrepi zdravstvenih domov. Zahteve so tako oblikovali v širokem krogu deležnikov, zdaj pa želijo, da se ministrstvo do njih nemudoma opredeli in jih začne izvajati.

Pet zahtev:

Vsem pacientom je treba nemudoma zagotoviti dostop do osebnega zdravnika.

Odpraviti je treba dopolnilno zdravstveno zavarovanje – tako, da se ukinejo doplačila za zdravstvene storitve.

Prekiniti je treba delo zdravnikov v dvojni praksi (dvoživkarstvo).

Preprečiti je treba preskakovanje čakalnih vrst, ki ga omogočajo komercialna zavarovanja.

Javno zdravstvo mora slediti potrebam pacientov, ne profitom koncesionarjev.

Vsak, ki podpira njihove zahteve, a se zaradi drugih obveznosti stavke ne bo mogel udeležiti, naj na dan stavke na levo stran – stran srca prilepi dva prekrižana obliža, so sporočili.

Stavka bo 10. januarja ob 17. uri na ljubljanskem Trgu republike in v drugih slovenskih mestih.

Dan po stavki pacientov bo stavka zdravnikov.