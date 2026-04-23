Pacienti na bolniški bi imeli prednost v čakalni vrsti

V čakalnih vrstah na zdravstveno obravnavo naj imajo prednost osebe na bolniškem dopustu, s čimer bi se zmanjšalo število izgubljenih delovnih dni in se znižala bolniška nadomestila. To je eden od ukrepov, ki jih v zdravstveni blagajni predlagajo za uravnoteženo poslovanje letos in prihodnje leto. Skupščina ZZZS pa se je pridružila tudi dolgi vrsti kritikov predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, z odločnim nasprotovanjem posegom tako v pravice zavarovancev kot v obveznosti plačnikov prispevkov.

Proračun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se vrti okoli 6,2 milijarde evrov, primanjkljaj naj bi predvidoma znašal nekoliko več kot 13 milijonov, kar ocenjujejo kot stabilno finančno stanje. »Karkoli se nam bo zgodilo bodisi v zunanjem okolju, denimo zmanjšanje gospodarske rasti, bodisi s kakšnimi dodatnimi ukrepi nove vlade, bo zahtevalo rebalans našega proračuna,« je komentiral Robert Ljoljo, generalni direktor ZZZS.