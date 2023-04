Pacienti prepričani, da so jim okrnili možnost izbire

V nadaljevanju preberite:

Zakoncema K. se je oktobra 2020 rodila hčerka, po šestem postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo. Želita si še enega otroka, zato sta se znova obrnila na Zdravstveni center Dravlje, kjer so bili uspešni v prvo, vendar jima postopkov ne morejo več opraviti na račun zdravstvene blagajne, ker od leta 2021 niso več izvajalci za postojnsko bolnišnico. Z ministrstvom za zdravje in zavodom za zdravstveno zavarovanje pa ne najdejo skupnega jezika, da bi v okviru javne zdravstvene mreže to opravljali sami, kljub skoraj trem desetletjem izkušenj. Kje se zapleta?