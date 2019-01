Pacienti v labirintu spremenjenih zdravstvenih pravic

Ljubljana – Zdravniki morajo vsakemu pacientu razlagati spremembe zdravstvenih pravic, ki jih je ZZZS sprejel lani jeseni, za kar porabijo v ordinacijah ogromno časa. Spremenilo se je kar 147 od 267 členov pravil obveznega zavarovanja. Veljati začnejo na različne datume. ZZZS pošilja zdravnikom obsežne in težko razumljive okrožnice, po katerih naj bi razlagali pravice bolnikom. Zastopnica bolnikovih pravic Duša Hlade Zore pove, da vseh pravil tudi ona ne razume in jih še ni usvojila. Kako naj jih pacienti?Ena takšnih sprememb je, denimo, pravica do prevoza z reševalnim vozilom. Pred uveljavitvijo sprememb je ta veljala ...

