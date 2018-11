Padavine ponehale, na Primorskem novembrski temperaturni rekord?

Donacije

Pomoč prizadetim v ujmi je mogoče prispevati z donacijo na transakcijski račun RKS (SI56 0510 0801 0063 548 - UJMA 2018) ali Karitasa (SI56 0214 0001 5556 761 - namen poplave). Donirati pa je mogoče tudi s SMS sporočilom na številko 1919.



Pri tem lahko pošljejo ključno besedo UJMA za prispevanje enega evra ali besedo UJMA5 za prispevanje petih evrov, lahko pa tudi besedo KARITAS5 za prispevanje petih evrov.

Zaradi obilnejših padavin Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov na območju zahodne, južne in osrednje Slovenije. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije, so sporočili iz zavoda.

Močno deževje, ki je v petek zvečer in v noči na soboto zajelo velik del Slovenije, je večinoma ponehalo. Padavine tokrat niso povzročale večjih preglavic, poplavlja le Ljubljanica, pa še ta se razliva na območju vsakoletnih poplav. Na drugi strani škoda, ki so jo povrzročila na začetku tedna, še zdaleč ni sanirana. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in ponekod megleno. Čez dan se bo delno razjasnilo predvsem ponekod na Primorskem in v višjih legah, drugod pa se bo večinoma zadrževala nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do okoli 22 stopinj Celzija, so zapisali na Arsu.Tudi v naslednjih dneh padavin ne bo. Jutri bo v zahodni Sloveniji ter v hribih delno jasno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Drugod se bo večji del dneva zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem okoli 23 stopinj Celzija sporočajo z Arsa in dodajajo, da bo v ponedeljek in torek v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, na zahodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Ob morju bo pihal jugo.