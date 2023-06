Padavine marsikje po državi povzročile težave

Nekatere dele države so zajele močne padavine, ki so marsikje povzročile težave. Kot je na Twitterju objavil vremenoslovec Blaž Šter, je do močnega neurja prišlo predvsem v trikotniku med Domžalami, Vranskim in Trbovljami.

Uprava za zaščito in reševanje navaja vrsto intervencij gasilcev. V Domžalah so na dvorišču večstanovanjskega objekta iz jaška izčrpali večjo količino meteorne vode, ki je ta objekt ogrožala. Podobno je meteorna voda ogrožala objekt v Kamniku, enako v Lukovici, kjer so gasilci pomagali tudi pri prenosu osebe v reševalno vozilo. Cesto na območju Šentožbolta oziroma Bršlenovice so zaradi posedanja zaprli.

Gasilci iz Radomelj so intervenirali na Škrjančevem, kjer je voda prav tako ogrožala večstanovanjski objekt. Iz Zagorja ob Savi pa zaenkrat poročajo o 15 prijavah dogodkov, zaradi česar so aktivirali več prostovoiljnih gasilskih društev.

Kot navaja Prometno-informacijski center za deržavne ceste, sta zaradi poplavljenih cestišč zaprti cesti Trojane–Izlake in Blagovica–Trojane.