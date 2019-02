Padavine se bodo ponoči še okrepile, možni tudi nalivi

Številne težave zaradi meteornih voda

Morje zalilo piransko Punto

Čez dan je najmočneje deževalo na zahodu in jugu Slovenije, kjer je padlo še od 20 do 50, na širšem območju Snežnika tudi nad 100 litrov padavin na kvadratni meter. Zaradi obilnih padavin in taljenja so najbolj narastle reke na jugu države.Obilne padavine se bodo nadaljevale do nedelje zjutraj. V noči na nedeljo so predvsem na jugu možni tudi močnejši nalivi. V zahodni, deloma osrednji in južni Sloveniji pričakujejo do nedelje zjutraj še dodatnih 20 do 50 l/m2, drugod manj. Meja sneženja se bo v noči na nedeljo ponovno spustila pod 1000 metrov.V gorah se je zaradi obilnih padavin in odjuge močno povečala nevarnost snežnih plazov in je 4. stopnje, v visokogorju Julijcev pa 5. stopnje.Ob 6.26 je na Plavškem rovtu v občini Jesenice meteorna voda poplavljala vozišče. Gasilci so očistili jašek in omogočili normalen pretok vode. V dopoldanskih urah so gasilci PGD Mojstrana na Savski ulici, Triglavski ulici v Mojstrani ter Zgornji Radovni črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov in s protipoplavnimi vrečami preusmerjali vodo.V Dovju je voda tekla po terenu in ogrožala, da bo zalila cesto. Gasilci so s protipoplavnimi vrečami preusmerili tok vode. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu je zaradi močnega deževja dvig podtalnice ogrožal poslovno stanovanjski objekt.Med naseljema Dolenji in Gorenji Novaki v občini Cerkno je voda poplavljala cestišče. Gasilci so iz zamašenih obcestnih jarkov odstranjevali vejevje, kose ledu in peska, ki so zaustavljali normalen pretok vode. Meteorna voda je poplavila tudi več stanovanjskih objektov na območju Ilirske Bistrice.Na Biču v občini Trebnje so meteorne vode ogrožale objekt podjetja Treves. Gasilci so iz objekta izčrpali okoli sedem kubičnih metrov vode in očistili kanalizacijski jašek.Na Bledu in Zgornjem Jezerskem jo je zagodel tudi veter, ki je odkrival streho poslovnega in stanovanjskega objekta.Ob 6.39 je bila v Piranu zaradi povišanega plimovanja morja sprožena sirena javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost. Morje je namreč zalilo piransko Punto, rdeči pomol in Kidričevo nabrežje. V Izoli je morje prestopilo rob obalne črte. Voda je zalila Sončno nabrežje.V jutranjih urah je bil zaradi močnega južnega vetra prekinjen promet v koprskem tovornem pristanišču.