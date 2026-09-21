Padec poljskega diplomata: zakaj slovenska stran ni vključena v preiskavo?

Domnevni padec poljskega diplomata s stavbe ob poljskem veleposlaništvu v Ljubljani, ki ga preiskujejo poljski preiskovalci, dobiva nadaljevanje. Kot je na X zapisal tiskovni predstavnik poljskega ministrstva za zunanje zadeve Maciej Wewiór, je njihov kolega v Ljubljani doživel hudo nesrečo in naj se stres družine ne povečuje z izmišljanjem senzacionalnih zgodb in širjenjem laži. »Da pojasnim dejstva: šlo je za nesrečo. Zgodila se je med zasebnim bivanjem. Naš kolega je za konec tedna bival v stanovanju uslužbenca veleposlaništva. Ni vodja diplomatskega varnostnega urada, temveč uslužbenec enega od njegovih oddelkov. Pri sebi ni nosil in ne nosi nobenih tajnih dokumentov. Tudi informacija, da je padel skozi okno, je napačna. Smo v stalnem stiku z veleposlaništvom in bolnišnico, kjer se ...