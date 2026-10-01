Ministrstvo priznava: razmere na področju pediatrije se slabšajo

Šišenska enota Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je le zadnji primer, ki je pokazal, kakšne težave lahko povzroči odhod enega samega pediatra. Ko se je zdravnica Helena Turk Škrubej preselila v Zdravstveni dom Grosuplje, je skoraj 1200 otrok v Šiški, največjem naselju v Ljubljani, ki se zaradi novogradenj še širi, ostalo brez pediatra. Kot smo poročali, ZD Ljubljana za zdaj nima pediatra, ki bi lahko prevzel ambulanto omenjene zdravnice in vse njene paciente. Kot smo izvedeli, jih je nekaj prevzela šolska zdravnica v šišenski enoti, a le tiste, ki so učenci osnovne šole, za katero je pristojna, za druge se morajo starši očitno zanesti na lastno iznajdljivost in iskati zdravnika drugod po Sloveniji. V ZD Ljubljana sicer zagotavljajo, da otroci ne ostajajo brez zdravstvene obravnave. »V ...