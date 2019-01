Pahor blago z Vučićem, Dačić ostro s Cerarjem

Slovenija sodi med najbolj proruske članice EU.

Nedavni obisk Putina v Beogradu je odprl vprašanje o srbski poti v EU.

Protesti proti Aleksandru Vučiću čedalje bolj množični.

Ljubljana – Pred obiskomin številne slovenske gospodarske delegacije v Beogradu je srbski zunanji ministerv srbskih medijih odgovoril na nekatere pomisleke slovenskega zunanjega ministraglede evropske perspektive Srbije v luči odnosov z Rusijo in glede politične stabilnosti srbske vlade. Dačić je Cerarjeve izjave označil za avtogol Slovenije pred obiskom v Srbiji.Nedavni nastop Mira Cerarja pred parlamentarnim odborom za zunanjo politiko, kjer je povedal, da se članice Evropske unije sprašujejo, kaj se dogaja s Srbijo, da bi ta morala pojasniti, ali je po nedavnem obisku ruskega predsednikaše na evropski poti in kako notranja dogajanja, ki mejijo na politično krizo, vplivajo na učinkovito izvajanje reform v Srbiji, v Beogradu ni minil neopaženo.Srbski minister za zunanje zadeve Ivica Dačić, ki slovi po svojih ostrih nastopih, je slovenskemu kolegu odgovoril v svojem slogu: »Čudno se mi zdi, zakaj se Miro Cerar ni vprašal o evropski prihodnosti Slovenije, ko je leta 2016 mirno stal ob Vladimirju Putinu ali ko se je njegova država ne tako dolgo nazaj komolčila, da bi ponudila gostoljubje ruskemu predsedniku za zgodovinsko srečanje s Trumpom.«Ob tem je Dačić kot udarec evropskim vrednotam Slovenije omenil, da Srbi še vedno nimajo statusa nacionalne manjšine v Sloveniji, čeprav so največja skupnost, nimajo pravice niti do šolanja v svojem jeziku. Slovenski predsednik Borut Pahor jutri potuje na dvodnevni obisk k srbskemu kolegu, spremlja pa ga številna gospodarska delegacija. Ali se bosta pogovarjala o omenjenih temah, še ni jasno.Zagotovo bosta rekla kakšno besedo o rednih protestnih sprehodih Vučićeve opozicije, ki jih vsako soboto priredijo v več srbskih mestih. Dačić je Cerarjeve pomisleke o politični stabilnosti vlade v Srbiji v luči protestov opozicije zavrnil kot slovenski avtogol in spomnil, da je Slovenija z veliko težavo dobila sedanjo vlado, v kateri je Cerar zunanji minister.