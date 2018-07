Pahor: Janša ima teden časa za odgovor, ali mandatarsko kandidaturo sprejme ali ne (VIDEO)

Marjan Šarec za Delo:

Prav je, da Janez Janša dobi priložnost, saj je zmagal na volitvah. Zlasti v luči pogovorov na naši strani, kjer nismo prišli tako daleč, da bi lahko govorili o potrebni večini. Sam ne bom sprejel mandatarstva, dokler s strani partnerjev ne bodo vse stvari jasne. Tako vsebinsko kot kadrovsko.



Na naše vprašanje, ali bo sprejel Janševo vabilo in upošteval prošnjo predsednika države k pogovorom s prvakom SDS, pa je Šarec povedal, da v LMŠ o pogovorih s SDS ne razmišljajo.

NSi bo Šarca čakal do ponedeljka

Izvršilni odbor NSi je v torek pregledal predlog koalicijske pogodbe, ki so ga po pogovorih v minulem tednu oblikovali v Listi Marjana Šarca. Z njeno vsebino niso bili zadovoljni, zato bodo do ponedeljka na pogajanjih poskušali iztržiti več. Če jim to ne bo uspelo, se bodo prvaku drugouvrščene stranke zahvalili za sodelovanje.

Izvršilni odbor NSi je v torek pregledal predlog koalicijske pogodbe, ki so ga po pogovorih v minulem tednu oblikovali v Listi Marjana Šarca. Z njeno vsebino niso bili zadovoljni, zato bodo do ponedeljka na pogajanjih poskušali iztržiti več. Če jim to ne bo uspelo, se bodo prvaku drugouvrščene stranke zahvalili za sodelovanje.

Ljubljana – Prvo priložnost za sestavo vlade bo dobil predsednik relativne zmagovalke volitev SDS Janez Janša . Ni pa jasno, ali bo prvak stranke SDS soglasje h kandidaturi tudi dal. S predsednikom republikesta se dogovorila, da ima teden dni časa, da se o tem izreče. Janša je napovedal, da bo še danes vsem strankam poslal vabilo na pogovore, ki se bodo začeli prihodnji teden.Kot predsednik republike, ki ima dolžnost in pristojnost oblikovanja vlade, Pahor predstavnike vseh parlamentarnih strank naproša, naj sprejmejo vabilo na pogovor z morebitnim kandidatom za premierja.»Nimam pravice, da bi se vtikal v njihovo odločitev glede sodelovanja z njim, čutim pa dolžnost opozoriti, da bi bilo vnaprejšnje zavračanje slehernega pogovarjanja slabo znamenje za slovensko politiko sploh. V tem smislu gre več kot samo za oblikovanje koalicije in vlade, gre za ustvarjanje političnega razpoloženja in splošne družbene atmosfere, od katere je tako zelo odvisna naša skupna prihodnost. V nasprotnem primeru bosta prevladala nestrpnost in izključevanje,« je opozoril Pahor.Šarec je to možnost že zavrnil, udeležbo na pogovorih pa so že napovedali vPahor je še napovedal, da bi scenarij, če bi Janša v tednu dni nabral zadostno parlamentarno večino, pomenil dvoje – da so se končno začeli pogovori v dobrobit večine ljudi in da so se v prid politični stabilnosti stranke izognile levim in desnim skrajnostim.Če pa Janši to ne bo uspelo, bo Pahor preveril, ali kateri drugi kandidat uživa večinsko podporo.Relativni zmagovalec Janša je ob prvem povolilnem neformalnem obisku v predsedniški palači junija nakazal, da mandata ne bo sprejel, če v parlamentu ne bo imel zagotovljenih 46 glasov za sestavo večine, ki jih zdaj še nima.