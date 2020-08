Pahor: »Bojan Kontič je razumel politiko kot servis za ljudi.«

Velenje – Predsednik republike Borut Pahor se je z mestnimi svetniki, Velenjčani in ostalimi zbranimi na popoldanski žalni seji na Titovem trgu v Velenju poslovil od župana, nekdanjega poslanca državnega zbora, v tem mandatu tudi državnega svetnika Bojana Kontiča, ki je po dolgi bolezni umrl v nedeljo. Kot je dejal Pahor, je bil Kontič pomemben in karizmatičen mnenjski voditelj: »V prvi vrsti pa je bil velik humanist, človekoljub, zavezan miru, strpnosti in sodelovanju.«



Pahor je dodal, da je bil Kontič pragmatičen, »ampak v najbolj žlahtnem smislu te besede. Imel je rad politiko, ki je dala konkretne rezultate za ljudi. Bojan Kontič je dejansko razumel politiko kot servis za ljudi. Vedno je bil ponižen, to pa zmorejo samo izklesane, občudovanja vredne osebnosti. Z njegovim slovesom vsi veliko izgubljamo. Nekateri tudi tovariša, kar je njemu zlasti veliko pomenilo.«

Slovo od prijatelja, sodelavca, borca za pravice šibkejših

Kontiča je že od lanskega aprila nadomeščal podžupan Peter Dermol, ki je na žalni seji dejal, da se ne poslavljajo le od župana, ampak od »prijatelja, sodelavca, mentorja, vztrajnega zagovornika našega mesta, občine, doline, odločnega borca za pravice šibkejših. Bojan Kontič je bil namreč v prvi vrsti človek. Naredil je vse za svoje ljudi in tega ni bilo malo. Velenje je imel nadvse rad, vedno je s ponosom govoril o njem in ga predstavljal v Sloveniji in svetu. Rad je povedal, da so Velenje zgradili ljudje in opozarjal, da tega ne smemo nikoli pozabiti. Zdaj se je že preminulim graditeljem Velenja na našo veliko žalost pridružil tudi sam.«



Žalno sejo so dopoldne pripravili tudi v državnem svetu. Žalne knjige so do jutri do 18. ure odprte v sejni sobi velenjske občine, na sedežu stranke SD Velenje in na sedežu SD v Ljubljani. Kontiča bodo pokopali jutri ob 17. uri na pokopališču Podkraj. Žara bo v poslovilnem prostoru na dan pogreba od 12. ure dalje. Kot so sporočili iz mestne občine, bodo avtobusi na dan pogreba krožno vozili do pokopališča, saj bo od 10. ure dostop na pokopališče z avtomobili onemogočen. Parkiranje bo urejeno na parkirišču pri Razstavno-prodajnem salonu Gorenje.