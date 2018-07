Pahor daje Šarcu dodatne dni za sestavo koalicije

Možnost predčasnih volitev

Od takrat se začne drugi krog, v katerem ima predsednik ponovno možnost, da predlaga kandidata. Če ga tudi takrat ni, začne teči 48-urni rok za glasovanje v tretjem krogu, nato pa začnejo teči roki za razpis predčasnih volitev.

Ljubljana – Jutri popoldne bo znano, ali bo relativni zmagovalec volitev, predsednik SDS, sprejel mandat za sestavo trinajste slovenske vlade. Če tega ne bo storil, bo predsednik republikez odločitvijo, komu poveriti mandat, počakal do izteka roka. Strokovne skupine šestih strank pod vodstvom LMŠ medtem vztrajajo s pogovori o morebitni koalicijski pogodbi.Po tem ko je predsednik republike prejšnji teden opravil posvetovanja z vsemi vodji poslanskih skupin glede mandatarja za predsednika vlade, je danes o tem uradno obvestil predsednika državnega zbora(NSi). Seznanil ga je, da bo jutri relativnega zmagovalca volitev in predsednika stranke SDS Janeza Janšo povabil k sprejetju soglasja za kandidata za predsednika vlade. Po prvem povolilnem neformalnem obisku v predsedniški palači je Janša nakazal, da tega ne bo storil, če v parlamentu ne bo imel zagotovljenih 46 glasov za sestavo večine, česar sedaj še nima.Če Janša s kandidaturo ne bo soglašal, bo Pahor državni zbor o tem seznanil šele po 23. juliju, torej ne pred iztekom 30-dnevnega roka. To je pomembno, saj želi Pahor »tistim, ki se trudijo« za oblikovanje večine ponuditi za to več časa, je poudaril predsednik republike.Če bi kandidat najprej soglasje za sestavo vlade sprejel, nato pa ga umaknil, Pahor novega mandatarja v roku 30 dni ne bo imenoval. »Želim, da je postopek transparenten in ustavno nesporen,« je pojasnil Pahor. Po 23. juliju bo prvi krog zaključen, nato pa sledi seja državnega zbora, na kateri bi sprejeli ugotovitev, da ni bilo nobenega kandidata, je pojasnil Tonin.Predsedniki strank SD, SMC, NSi, SAB in Desus pod vodstvom LMŠ so medtem za zaprtimi vrati nadaljevali pogajanja o vsebini koalicijske pogodbe, kamor so prišli s pripombami na zadnji predlog koalicijske pogodbe. »O kadrih nismo govorili, nadaljujemo z vsebinskim piljenjem,« je sporočil predsednik LMŠ, ki več o vsebini pogovorov ni želel razkriti. Iz stranke so še sporočili, da bodo v naslednjih dneh sestankovale strokovne skupine po posameznih področjih, predsedniki strank pa bodo za skupno mizo znova sedli v soboto.Medtem ko so pred nadaljevanjem pogajanj so v potencialnih koalicijskih partnericah SD, SMC, SAB in Desus zadnji predlog sicer ocenili kot napredek, so z njim še vedno najbolj nezadovoljni v NSi, saj v besedilu manjkajo konkretne zaveze in datumi za izvedbo projektov. Šarčeva šesterica ima za popravke časa do ponedeljka.