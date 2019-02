Pikalo: Naš šolski sistem je že eden najboljših na svetu (PRENOS V ŽIVO)

Pikalo bo danes sodeloval tudi na okrogli mizi Mladega foruma SD o javnem šolstvu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Jernej Pikalo: Prav je, da lahko starši svoje otroke vzgajajo v skladu s svojimi prepričanji. Je pa veliko vprašanje, ali mora država to financirati.

Med povabljenimi so predstavnica Civilne iniciative Kakšno šolo hočemo Jožica Frigelj, nekdanji šolski ministri Maja Makovec Brenčič, Slavko Gaber in Igor Lukšič, nekdanji direktor Zavoda sv. Stanislava Roman Globokar, direktorica inštituta Montessori Melita Kordeš Demšar, direktor Waldorfske šole Ljubljana Iztok Kordiš, znanstveni svetnik Zdenko Kodelja, predsednik odbora za izobraževanje Branislav Rajić, raziskovalec na Institutu za raziskovanje in evalvacijo šolstva IREŠ Tadej Rifel, predstavnik Civilne iniciative Bogatimo šolstvo Miha Skubic, teolog Ivan Štuhec in pisatelj Lenart Zajc.

Ljubljana – V predsedniški palači pravkar poteka posvet o odgovornosti države za ustanavljanje, delovanje in spremljanje izvajanja programa zasebnih osnovnih šol. Posveta se bo udeležilo trinajst sogovornikov, med njimi tudi aktualni in nekdanji ministri za šolstvo in predstavniki zasebnih osnovnih šol.Minister za izobraževanjeje uvodoma dejal: »Naš šolski sistem je že eden najboljših na svetu, to kažejo številne mednarodne primerjave, raziskave, seveda pa je mogoče narediti še veliko v smeri večje kakovosti. Ker je šolski sistem temelj ohranjanja nacije, vztrajamo pri javnem šolstvu. Ne gre samo za ohranjanje, ampak za ključno gibalo napredka, skozi prenašanja vzorcev in znanja.«Prepričan je, da si Slovenija ne more privoščiti, da bi imeli neizobražene ali slabo izobražene ljudi, saj bi bila to »razvojna katastrofa«.Ne le zato, ker ti ljudje ne bi imeli dela, ampak tudi zato, da ohranjanja nacije in napredka ne bi prepustili zasebnim interesom. Verjame, da je javno za Slovenijo zelo pomembno, saj je namenjeno vsem, kakovostno, bogato, pluralno in ideološko neobremenjeno.Po ministrovem mnenju glede financiranja ni enopomenskega odgovora.Med drugim bodo povabljeni, na željo predsednika republike, poskusili soočiti in zbližati različne poglede na umeščenost zasebnih šol v naš sistem vzgoje in izobraževanja.»Posvet ima torej večjo ambicijo od te, da se osredotoči zgolj na vprašanje uveljavitve zavezujoče odločbe ustavnega sodišča (2014) glede Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Seveda se razpravljavci temu ne bomo izognili, vendar vas vabim, da to umestimo v koncept širšega premisleka o nadaljnjem razvoju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji,« so zapisali v predsednikovem uradu.Vprašanje umeščanja zasebnih šol v sistem vzgoje in izobraževanja odpira številna vprašanja, so prepričani. Denimo, kje so meje odgovornosti države za ustanavljanje, delovanje in spremljanje izvajanja programa zasebnih osnovnih šol, na kakšen način naj vrši nadzor nad njimi in kakšni so sodobni trendi na tem področju v primerljivih družbah.