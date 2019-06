Pahor in Šarec sprejela ameriškega sekretarja za energetiko Perryja

V okviru politično-poslovnega vrha pobude Tri morja, ki ga danes in v četrtek v Sloveniji gosti predsednik Borut Pahor, je na obisku v Ljubljani ameriški sekretar za energetiko Rick Perry. Srečal se je s predsednikom Pahorjem, sprejel ga je tudi premier Marjan Šarec.



Pahor in Perry sta, kot so sporočili iz urada predsednika republike, spregovorila o poudarkih slovenskega predsedovanja pobudi Tri morja, ki ohranja transatlantsko razsežnost. Po njuni oceni je srečanje pomembno tudi v luči diverzifikacije energetskih virov, pri čemer sta se se Pahor in Perry strinjala, da je treba vse gledati v luči varovanja okolja.



Šarec je v pogovoru, kot so sporočili iz kabineta premiera, poudaril, da sta Slovenija in ZDA strateški partnerici ter zaveznici v Natu, in se zavzel za nadaljnje poglabljanje sodelovanja na političnem, gospodarskem ter varnostnem področju.



Posebej je izpostavil odlično in dolgoletno sodelovanje med državama na področju civilne jedrske energije, saj je jedrska elektrarna v Krškem opremljena z ameriško tehnologijo Westinghouse. Jedrska energija ostaja pomembna za zanesljivo preskrbo z energijo v Sloveniji, je opozoril premier.



Šarec in Perry sta se strinjala o pomenu nadaljnje krepitve sodelovanja med EU in ZDA na vseh področjih, tudi na energetskem, s ciljem diverzifikacije virov ter poti za zagotavljanje varne, trajnostne in konkurenčne energije.



Spregovorila sta tudi o drugih sodobnih izzivih in grožnjah s poudarkom na pomenu zagotavljanja kibernetske varnosti, ki prav tako zahtevajo še tesnejše čezatlantsko sodelovanje, so sporočili iz kabineta premiera Šarca.



Perry bo danes sodeloval na predsedniškem panelu v okviru vrha pobude Tri morja, na katerem bodo govorili o EU med Baltikom, Jadranom in Črnim morjem ter odzivanju na tranzicijske in geopolitične izzive.



Poleg sekretarja Perryja se srečanja v Ljubljani iz ZDA udeležuje tudi vršilec dolžnosti pomočnika državnega sekretarja za evropske in evrazijske zadeve Philip Reeker.