Pahor namerava imenovati Roberta Šumija

Predsednik republike Borut Pahor se je odločil, da bo na položaj predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) imenoval Roberta Šumija. Še pred dokončno odločitvijo in podpisom ukaza o imenovanju se bo Šumi predstavil javnosti, so za STA sporočili iz kabineta predsednika republike.



Kot so sporočili, se je Pahor za imenovanje Šumija odločil v sredo, o svoji odločitvi pa ga je obvestil še isti dan.

Pred odločitvijo se je sicer Pahor na podlagi pridobljenih mnenj in pojasnil prepričal tudi o verodostojnosti samega postopka izbire, s pojasnili o tem pa bo generalna sekretarka urada predsednika v četrtek seznanila zdajšnjega predsednika KPK Borisa Štefaneca, so zapisali v uradu predsednika republike.



Štefanec je namreč na Pahorja sredi januarja naslovil pismo, v katerem je izrazil dvom o tem, da je postopek izbire najprimernejših kandidatov za predsednika KPK pred izbirno komisijo potekal v skladu z najvišjimi standardi objektivnosti in preglednosti, in dvom o tem, da so bili vsi kandidati v postopku obravnavani enakopravno. Ker, kot navaja, odgovora od Pahorja ni dobil, je pismo danes javno objavil.