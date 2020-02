Pahor po Šarčevem odstopu vidi spremembo, ki je obetavna

SMC bo jeziček na tehtnici

Iz izjav vodstva stranke je bilo doslej mogoče razbrati, da so naklonjeni oblikovanju nove koalicije v tej sestavi državnega zbora.

Po petkovem sestanku z Marjanom Šarcem, ki pa SMC ponuja skupni nastop na morebitnih predčasnih volitvah, je Počivalšek izjavil, da se njuni pogledi nekoliko razlikujejo. FOTO: Tomi Lombar/Delo

»Potrebujemo napor, da pridemo do skupnih imenovalcev«

Predsednik republikemeni, da je zelo pomembno, da po odstopu premierapotekajo pogovori med strankami in poslanskimi skupinami . »To, da po letu in pol, ko takrat dialoga na neki način ni bilo, danes pa je, kaže na neko spremembo, ki je obetavna.« Zaveda se, da to še ne pomeni, da ta dialog nujno vodi v dogovor o vladi.»Mislim, da je dialog osnova vseh rešitev, zlasti dobrih,« je dejal Pahor v nagovoru Forumu Kluba slovenskih podjetnikov. Kot je dejal, se še ne ve, ali bodo ti pogovori vodili v oblikovanje nove vlade. »Ampak to obeta, daje optimizem,« je dejal.Poudaril je, da je pomembno tudi zavedanje tako rekoč vseh pomembnih akterjev, s katerimi je doslej imel možnost neformalno govoriti, da Slovenija vedno, tudi v sedanjih razmerah, potrebuje vlado, ki ima prepričljivo večino v DZ, ki se lahko zanese na to, da bo tudi pri strukturnih ukrepih imela podporo poslancev, četudi bodo ukrepi morda deloma nepopularni.Po Pahorjevem mnenju je pomembno, da ima »vlada, ki nastane v okviru tega mandata ali po predčasnih volitvah, resen program svojega dela in bo dala verodostojen vtis, da si želi nekaj premakniti«. Torej da koalicijske stranke ne bodo skupaj samo zato, da bi bile na oblasti, ampak da želijo oblast izkoristiti za to, da bi stvari premaknile naprej, je povedal.»Imamo situacijo, v kateri bi želel pozvati vse, ki imajo odgovornost za odločitve, naj vse skupaj temeljito premislijo,« je dejal in dodal, da imajo za to dovolj časa. V dialogu med različno mislečimi je treba po njegovih besedah poiskati tiste stvari, ki povezujejo. »Če je dovolj tega med glavnimi igralci v političnem prostoru, potem je mogoče oblikovati vlado že brez predčasnih volitev,« je dejal.V vsakem primeru – če bo oblikovana nova vlada še v tem mandatu ali po predčasnih volitvah – pa po njegovem mnenju »potrebujemo napor, da pridemo do skupnih imenovalcev, ki bodo te ugodne gospodarske in socialne rezultate naredili trdnejše, krepkejše« in bodo omogočili, da bodo na koncu tako mladi ljudje kot tisti, ki so danes že v svetu, videli prihodnost tudi v Sloveniji.Pahor bo sicer v torek začel posvetovanja vodij poslanskih skupin glede prihodnje politične situacije po nedavnem odstopu Šarca s položaja predsednika vlade.Foruma Kluba slovenskih podjetnikov se udeležujejo tudi nekateri predsedniki strank, ki bi utegnile oblikovati novo koalicijo, a pred začetkom srečanja niso dajali izjav.