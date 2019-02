Pahor predlagal kandidata za člana sodnega sveta

Predsednik republikeje v državni zbor poslal kandidatno listo dveh kandidatov za člana sodnega sveta. Na listi sta navedenain. Ostruh je vrhovni državni tožilec na oddelku za kazenske zadeve, Prelič pa je profesor na katedri za gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Pred glasovanjem v državnem zboru je predvidena javna predstavitev kandidatov.Predsednik državnega zboraje po odstopu članice Verice Trstenjak iz sodnega sveta za 5. marec 2019 razpisal nadomestne volitve za novega člana, ki ga izvoli državni zbor na predlog predsednika republike.Trstenjakova je odstopila, ker je hotela opozoriti na nujnost drugačne organizacije in pogojev za delo. »Sodni svet je ustavna institucija. Trenutni položaj v praksi pa po moji oceni v celoti ne omogoča kakovostnega in odgovornega dela,« je zapisala v svoji odstopni izjavi.Zakon o sodnem svetu določa, da predsednik republike kandidate izbira med univerzitetnimi profesorji prava, odvetniki in drugimi pravniki. Predlagano število članov mora biti večje od števila članov, ki se volijo, vendar največ dvakrat toliko. V tem primeru predsednik za eno mesto predlaga v izvolitev dva kandidata, med katerima nato izbira državni zbor.Iz predsednikovega urada so sporočili, da je Pahor izbral kandidate na podlagi presoje kandidatur in po posvetovanju z vodji poslanskih skupin.