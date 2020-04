Pahor prejel sedem kandidatur za mesto ustavnega sodnika

Preberite tudi:

Dunja Jadek Pensa nova ustavna sodnica

V uradu predsednika republikeso na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto sodnika na ustavnem sodišču prejeli sedem kandidatur. Gre za kandidaturein, so sporočili iz urada predsednika.Mandat sodnice ustavnega sodiščabo namreč potekel 14. julija. Predsednik republike je zato 14. februarja objavil poziv k zbiranju predlogov možnih kandidatov za njenega naslednika, na katerega je bilo mogoče prijave oddati do srede.Zakon o ustavnem sodišču določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa državnemu zboru predlaga tudi druge kandidate.Pahor se bo po opravljenih pogovorih kot običajno o predlogu možnega kandidata posvetoval z vodji poslanskih skupin v državnem zboru. Pri tem se bo potrudil za oblikovanje potrebne podpore kandidatu, ki bo ustrezal visokim strokovnim merilom za opravljanje te funkcije, odločitev o kandidatu pa bo sprejel v času, ki bo omogočal izvolitev pred pretekom mandata sedanji ustavni sodnici, so sporočili. Še pred glasovanjem v državnem zboru je sicer predvidena tudi javna predstavitev predlaganega kandidata.V uradu predsednika republike so spomnili še, da je Pahor do zdaj državnemu zboru predlagal osem kandidatk in kandidatov za ustavnega sodnika, v vseh primerih pa so bili kandidati izvoljeni s prepričljivo večino.