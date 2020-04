Pahor v Črni:  »Vse bo še dobro!«

Črna na Koroškem – Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal stanovalce in zaposlene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) v Črni na Koroškem. Nagovoril jih je preko megafona.



Pahor se je zahvalil osebju doma in lokalni skupnosti v skrbi za stanovalce. Navzoče je pozval, naj pazijo drug na drugega. »Rad bi vam povedal, da bomo vsi, ki v Sloveniji skrbimo za vas, to delali še naprej po naših najboljših močeh,« je dejal in svoj nagovor zaključil z mislijo optimizma, da bo prišel čas, ko se bomo lahko objeli in veselili, da smo skupaj premagali bolezen. »Vse bo še dobro,« je dejal.



Stanovalci CUDV so se obiska zelo razveselili. »Potekal je ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov,« je povedala direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik. Ker osrednja stavba centra v središču Črne nima balkona, so stanovalci predsednika pozdravili pred hišo, v kateri so za zdaj vsi zdravi. »Želimo si, da tako tudi ostane,« pravi Dalja Pečovnik.



CUDV Črna na Koroškem je dom tristotim odraslim z motnjo v razvoju. Tretjina jih je v času epidemije doma, ostali so nameščeni v osrednji stavbi centra in njenih bivalnih enotah. Manjša skupina stanovalcev ta čas preživlja v počitniški hiši centra v dolini Topla pod goro Peco.