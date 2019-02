Pahor za 26. maj razpisal volitve v evropski parlament

Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v evropski parlament. Te bodo 26. maja, kot dan razpisa volitev, ko bodo začeli teči roki za volilna opravila, pa je Pahor določil 25. februar. Ob tem je ocenil, da bodo to najpomembnejše volitve v evropski parlament od leta 1979, ko so potekale prvič.



Kot je dejal predsednik, utegnejo letošnje evropske volitve nagniti tehtnico in določiti smer prihodnjega razvoja Evropske unije bodisi v smer večje in močnejše povezanosti v Uniji bodisi v smer manjše in šibkejše EU.



Zato je po njegovem mnenju prav, da Evropejci na volitvah s svojim glasom odločijo o nadaljnji usodi skupnega evropskega doma.



Poudaril je, da se bo, kot pred drugimi volitvami doslej, vzdržal ravnanj, ki bi jih lahko razumeli kot strankarsko pristranska. »Si bom pa tudi kot predsednik republike dovolil poudariti, kako pomembna je evropska ideja in kako pomembna je Evropska unija za naš nacionalni interes in vsestranske interese Slovenije,« je dodal.



Po zakonu o volitvah poslancev iz RS v evropski parlament dan glasovanja določi predsednik republike, ki tudi razpiše volitve, pri čemer mora kot dan volitev določiti nedeljo ali drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ EU.



Ker je ta določil, da bodo volitve v državah članicah EU potekale med 23. in 26. majem, je v Sloveniji edini možni dan za izvedbo volitev nedelja, 26. maj. Pahor je tako danes podpisal odlok o razpisu volitev, s katerim je ta datum določil kot dan glasovanja.



Od 25. februarja pa bo že mogoče vlagati kandidatne liste. Kandidature je mogoče vložiti najpozneje trideseti dan pred dnevom glasovanja, torej najpozneje 26. aprila. Prav tako bo mesec pred volitvami stekla predvolilna kampanja.