Pahor za sodnika predlagal Preka in Pavliho

Ljubljana – Sodniška kandidata za dva položaja na splošnem sodišču EU, ki deluje v okviru Sodišča EU, sta dosedanji sodnikin pravnik. Predsednikje s tem sledil priporočilu sodnega sveta, ki je novembra izbor kandidatov, na razpis za dve mesti je prispelo deset prijav, zožil na štiri – prednost je dal Preku in Pavlihi.Kot so sporočili iz urada predsednika, se je ta za omenjena kandidata odločil po pridobljenih mnenjih – mnenje sodnega sveta je dobil novembra, mnenje vlade decembra – in opravljenih posvetovanjih z vodji vseh poslanskih skupin.Kandidata se bosta javnosti predstavila prihodnji teden.Iz sodnega sveta so za Delo pred časom pojasnili, da je oblikovanje mnenja predsedniku – v prvi vrsti so dali prednost Preku in Pavlihi, v drugi pa profesorju na ljubljanski pravni fakultetiin pravniku z izkušnjami s Sodišča EU– potekalo v več fazah. Na koncu so se za vrstni red odločili na podlagi obsega in vrste strokovnih izkušenj, poznavanja dela sodišča EU, pa tudi zaradi strokovnih in človeških širin, izraženih v razgovoru s člani sodnega sveta.Kot so sporočili, Prek nima zgolj odličnega teoretičnega znanja s področja evropskega prava, ampak tudi bogate izkušnje. »In prav dolgoletno strokovno delovanje na različnih, tudi visoko odgovornih delovnih nalogah na področju evropskega prava doma in v tujini kaže na njegov visok strokovni in osebnosti ugled.« Dodajajo še, da je poleg sodniškega dela aktiven tudi v pedagoškem in publicističnem okolju.Prav taka velika širina, tako v strokovnem kot v osebnostnem pogledu, po njihovih besedah zaznamuje tudi Marka Pavliho. »Številne, raznovrstne in dolgoletne strokovne, vodstvene in tudi politične izkušnje ob izraženi osebnostni širini so kandidatova prednosti pred ostalimi kandidati in kvalitete, ki so sodni svet prepričale, da ga podpre na mesto sodnika.«Ob tem so še dodali, da tudi drugi kandidati in kandidatke izpolnjujejo strokovne in osebnostne kriterije za sodnike, zato ob njihovem morebitnem imenovanju ne bi imeli zadržkov. Vlada je v svojem mnenju kot primerne označila vseh deset kandidatov.Kandidata morata v državnem zboru dobiti podporo 46 poslancev. O njiju pa bo nato odločal še tako imenovani Odbor 255. Odbor 255 je v zadnjem desetletju nabral kar nekaj izkušenj, tudi takih, ko so kandidate članic zavrnili. Ena od njih je Slovaška, ki bi morala mesto sodnika popolniti že leta 2016, a je odbor doslej zavrnil že tri kandidate, ki jih je predlagala članica.Prek je v pogovoru za Delo pred časom pojasnil, da je za organizacijo splošnega sodišča EU pomembno, da članice čim prej predlagajo svoje kandidate. Predvsem je to pomembno za sodnike, ki se potegujejo še za en šestletni mandat, saj bi hoteli vedeti, ali lahko z delom nadaljujejo ali pa naj počasi začno zaključevati.Miru Preku bo mandat potekel avgusta, zaradi povečanja števila sodnikov pa bo imela Slovenija od septembra pravico do še enega sodnika.