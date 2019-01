Pahor za varuha človekovih pravic predlagal Petra Svetino  

Ljubljana – Predsednik Borut Pahor je za novega varuha človekovih pravic predlagal Petra Svetino. V pojasnilu so zapisali, da je po številnih uradnih in neuradnih pogovorih z vodji poslanskih skupin predsednik ugotovil, da kandidat uživa potrebno podporo poslank in poslancev za izvolitev.Specialni pedagog in socialni podjetnik Peter Svetina se bo javno predstavil v petek. Poslanci bi lahko o njegovi kandidaturi odločali že na redni januarski seji državnega zbora. Za izvolitev na položaj potrebuje dvetretjinsko večino glasov vseh poslancev oziroma 60 ali več.Glavna kandidata za položaj varuha sta bila Peter Svetina ter pravnik in filozof Rok Svetlič. Na javni poziv je sicer prispelo devet predlogov kandidatur, med njimi je bila tudi nekdanja ustavna sodnica Jadranka Sovdat.Peter Svetina je specialni pedagog, ki je svojo poklicno pot posvetil usposabljanju in zaposlovanju težje zaposljivih oseb. Je tudi soustanovitelj zavoda Grunt v Komendi , namenjenega socialnemu podjetništvu na podeželju.Dosedanji varuhinji za človekove pravice Vlasti Nussdorfer se šestletni mandat izteče 23. februarja.